A Magyar Idők megfejtette, miért jelennek meg Orbánt bíráló cikkek

A lap szerint a milliárdos mostanában már az általa hamisnak ítélt hírek ellen is harcol, a DC Leaks által kiszivárogtatott dokumentumok között a tőzsdespekuláns médiamanipulációs eszközeiről is talált feljegyzéseket a Magyar Idők.Az újság szerint Soros György az elmúlt években több mint 48 millió dollárt költött az amerikai közvélemény hitelesnek mondott tájékoztatására, komplett újságíró-iskolákat vagy éppen az oknyomozó újságírást elősegítő képzéseket finanszírozott.Dollármilliók landoltak a Politico, a The New York Times, az ABC, a CNN, a BIZZ, a Times, az USA Today, a B1, a Sky News kiadójánál is - közölte a lap, amely szerint a DC Leaks orosz hekkercsoport által kiszivárogtatott dokumentumokból egyebek mellett az is kiderül, hogy Soros harminc mainstream hírcsatornával rendelkezik csak az Egyesült Államokban, de a Huffington Post és a ProPublica leginkább baloldali témájú cikkeire is több mint nyolcmillió dollárt adott.A Magyar Idők szerint "mindezek után nem meglepő, hogy a világsajtóban menetrendszerűen jelentek meg a magyar kormányt és Orbán Viktort bíráló cikkek, amit a hazai balliberális média előszeretettel lobogtatott hivatkozási alapként".A lap közölte: "A Soros-akták között megtaláltuk az EURobserver névre keresztelt programot, amelyben Soros 132 ezer dollárral finanszírozta meg 128 "befolyásos cikk" közzétételét, amit aztán az egész kontinensen megfuttatnak Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Románia, Svédország, Hollandia, Lengyelország és az Egyesült Királyság sajtótermékeiben."