A magyar kormány még Afrikában is indít támogatási programokat a keresztények vallásgyakorlásáért

Ebben a helyzetben a magyar kormány célja, hogy támogatási programokkal tegye lehetővé a Közel-Keleten, illetve Afrikában, hogy az őshonos keresztény közösségek a szülőföldjükön maradhassanak és szabadon gyakorolhassák a vallásukat - közölte Azbej Tristan.Hozzátette, fontos feladatuknak tekintik azt is, hogy ledöntsék azt a tabut, ami a nyugati világban a keresztényüldözés témáját övezi. Ugyanis a keresztényüldözés egy olyan jelenség, amely nem kap különösebb figyelmet a világban, különösen annak nyugati felén - mondta.Úgy vélekedett: nyugaton azért nem hallják meg az üldözött keresztények segélykiáltását, mert az a tény, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, nem fér bele a nyugati liberális, politikailag korrekt narratívába.Ezért a magyar kormány büszke lehet arra, hogy az egyetlen a világon, amely ilyen magas szinten foglalkozik az üldözött keresztények képviseletével - mondta a helyettes államtitkár.Arról is beszámolt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban egy kiállítás látható, amely szakrális tárgyakon keresztül mutatja be a közel-keleti keresztényüldözés borzalmait.