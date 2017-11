A magyar uniós pénzek megkurtítása folyamatosan napirenden van

Forrás: MTI

Az ARD a tagesschau.de című hírportálján Vita Lengyelországgal és Magyarországgal: Kevesebb jogállam - kevesebb pénz? címmel közölte Kai Küstner brüsszeli tudósító beszámolóját, amely szerint mindkét ország állandó konfliktusban áll az Európai Bizottsággal a "demokrácia Brüsszel által felpanaszolt megsértései miatt", de az EU eszközei eddig hatástalannak bizonyultak. Ezért most elkezdődött a gondolkodás egy "keményebb eljárásmódról", az uniós támogatások és a jogállami szabályok betartásának összekapcsolásáról.A vita még korai szakaszban van, de a német kormány egyáltalán nincs egyedül ennek az új irányvonalnak a támogatásával - tette hozzá az ARD munkatársa, a többi között kifejtve, hogy a gondolat támogatóinak egyelőre az a fontos, hogy folytatódjék a vita, ami azt is szolgálja, hogy megmaradjon a "fenyegetési potenciál" a jogállamiság ellen vétő tagországokkal szemben.Hozzátette: kézenfekvő, hogy Lengyelországot és Magyarországot érzékenyen érintené az uniós támogatások megkurtítása, hiszen Lengyelország a támogatások legnagyobb haszonélvezője, és a magyar gazdaságot is jelentősen élénkítik az EU-s források.