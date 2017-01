Forrás: MTI-Sztárklikk

Kiemelte: a magyar nyugdíjrendszer annyiban jól működik, hogy aki végigdolgozza a negyven évet, az a keresetéhez képest viszonylag jó nyugdíjat kap.Ugyanakkor - tette hozzá - fontos az öngondoskodás is, aki ezt választja, annak több lehetősége is van.Aki nem akar ezzel sokat foglalkozni, az választhatja a nyugdíjpénztárt, mások pedig nyithatnak egy nyugdíj-előtakarékossági számlát, és a legújabb lehetőség az üzleti biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítás - sorolta.A magyarok 60 százaléka egyáltalán nem tesz félre, nem takarít meg öregkorára, 36-40 éves korban a lakosság 67 százaléka még semmilyen nyugdíjcélú megtakarítással nem rendelkezik.Minden harmadik magyar arra számít, a megélhetésért nyugdíjas korában is dolgoznia kell majd. A megkérdezettek 40 százaléka arra számít, hogy időskori nyugdíjként a jelenlegi fizetésének kevesebb mint felét kapja majd kézhez.