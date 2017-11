A magyarok szívhatják meg legjobban a Brexitet

Forrás: 444.hu

Azért akkor, mert idén március 29-én küldte el a brit miniszterelnök a kilépési szándékot hivatalosan rögzítő levelét Brüsszelbe, és az EU-s szabályok szerint innentől legalább két évet kell várni a tényleges kilépésig.A hangsúly itt a "legalább" szón van - írja a 444.hu . Ugyanis a tárgyalások a kilépési feltételekről alig haladnak, lényegi ügyekben semmit sem közelednek az álláspontok a feltételekről, és sok égető kérdést még meg sem nyitottak a felek. Azzal, hogy a brit kormány törvényt hozat a parlamenttel a kilépés dátumáról, azt jelentené, hogy ha 2019 március végéig nincs alku a feltételekről, a britek akkor is kilépnek.Egy ilyen kilépés következményei beláthatatlanok. Az Oxford Economics nevű kutatóintézet legutóbbi elemzésében arra figyelmeztet, hogy ha nincs alku a Brexitről, akkor 2020-ra a brit GDP 2 százalékkal esik vissza, és kevésbé bár, de több EU-s tagállam gazdasága is megsínylené a helyzetet: leginkább Írország, aminek 1 százalékot esne a GDP-je. Rögtön utána Magyarország és Csehország járna a legrosszabbul, 0,5%-os eséssel. Németország és Franciaország viszont megúszná 0,2 százalékkal.A Brexitnek lesznek általános hatásai a magyar gazdaságra, függetlenül attól, hogy lesz-e alku a britekkel, vagy kilépnek csak úgy. Ami biztos, hogy Nagy-Britannia a kilépés után nem fizeti majd az EU-s tagdíjat, márpedig Németország után ők a második legnagyobb befizetők. Ezekből a tagdíjakból jut Magyarországra EU-s pénz, ami így csökkenhet, pedig az innen jött ezermilliárdoknak köszönhetően tudott növekedni a magyar gazdaság az utóbbi években.A britek elvben azt szeretnék, ha a Brexit után megmaradnának különleges gazdasági kapcsolataik az EU-val, azonban ha nem sikerül megállapodni, akkor az EU-s országok és Nagy-Britannia kereskedelmében megjelennek a vámok, és akár az is előfordulhat, hogy a kint dolgozó magyaroknak el kell hagyniuk az országot.Ez a magyar gazdaságot is hátrányosan érintené. A Nagy-Britanniában dolgozó magyarok jelentős összeget, évente legalább 50 milliárd forintot utalnak haza, jellemzően itthon maradt rokonaiknak.