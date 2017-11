A magyarok többsége nem támogatja a határon túliak szavazati jogát

Szerző: Kátai B. Zsolt

A magyar állampolgárság megadását a megkérdezettek több mint kétharmada támogatta. A Fidesz-szavazók között ez az arány egészen elsöprő, 82%-os volt, míg az MSZP - általában a baloldal - szimpatizánsainál csak 33%.Hasonló volt a megosztottság a magyarországi szavazójoggal kapcsolatban is, de itt a többség a szavazati jog ellen volt. Mindössze 18% mondta azt, hogy a határon túli magyaroknak is jár a magyar szavazójog, figyelembe véve, hogy nem itthon fizetnek adót. Még a Fidesz hívei között is csak 50%-ot tesznek ki, akik támogatják a külhoniak szavazójogát.Szinte megdöbbentő az az adat, hogy a megkérdezettek több mint fele szerint a kormány nem a nemzeti felelősség miatt, hanem szavazatmaximálás miatt önti a pénzt és a szavazati jogot. A bizonytalanok 63 százaléka gondolkodik így, de minden negyedik fideszes is. A jobbikosoknál ez az arány egészen durva, 77 százalékos. Lehet, hogy ez az oka, hogy a Jobbik - ellenben a Gyurcsányban konkurenciát látó többi ellenzéki párttal - elfelejtett elhatárolódni a DK kezdeményezésétől.A külhoni magyaroknak nyújtott állami támogatások ugyancsak elég erős ellenszenvvel találkoztak. A határon túliak százmilliárdos nagyságrendű támogatását 53% ellenezte, és csupán 43% támogatta, de amikor konkrét támogatásokra kérdeztek rá, az arány még kedvezőtlenebb lett: a határon túliaknak járó szociális ellátást már csak 34% támogatta és 60% ellenezte. A legnagyobb ellenszélben a székelyföldi fociakadémia kapja a magyar adófizetők pénzét: 81% ellenzi, és csak 12% ért egyet a támogatással.