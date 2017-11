A magyarság biztonságáért aggódik a KDNP

Forrás: MTI

Ahogyan a magyar olimpiát megfúró akciójukkal a nemzeti összefogás lehetőségét gyengítették, úgy mostani akciójukkal a magyarság biztonságát veszélyeztetik - jelentette ki, hozzátéve: a törvényre azon szervezetek átláthatósága miatt van szükség, amelyek Soros György alapítványának megfelelően a migránspárti politikát, a bevándorlást támogatják.Hangsúlyozta: az előző nemzeti konzultáció eredményei szerint a válaszadók 99 százalékának véleményével megy szembe a Momentum, akik akár valódi nemzeti ügyet is támogathatnának, például az őshonos kisebbségek európai uniós jogvédelmét.Völner Pál válaszában kijelentette: a Momentum kétségbeesett akciója nem több, mint a Soros-hálózatot védő megmozdulás, azon civilek védelme, akik nem kívánják átláthatóvá tenni gazdálkodásukat, külföldi hátterüket.A Fidesz ugyanakkor a nyilvánosság, az átláthatóság pártján áll - hangsúlyozta -, amelyre szerinte még nagyobb szükség van, amióta Soros György 18 milliárd dollárt adott át a migrációt támogató alapítványának. Az államtitkár megengedhetetlennek nevezte, hogy ezen szervezetek a magyar közélet, a választás befolyásolására törekednek, valamint be kívánnak avatkozni a magyarországi belügyekbe. Az is megengedhetetlen, hogy a magyar politikai élet a külföldi hatalmi tényezők játszóterévé váljék - jegyezte meg.