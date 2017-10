A Medián vezetője nekiment Molnár Gyulának

Fidesz: Botkának Szeged éléről is mennie kell

Forrás: HVG - Sztárklikk

Hétfő este, Molnár Gyula a HírTV Egyenesen című műsorának vendége volt Botka László lemondása miatt. Az MSZP-elnök az elmúlt egy hét történései mögött egy "politikai forgatókönyvet" vizionált, de azt nem tudta megmondani, hogy ez "milyen műhelyben született meg". Ellenben kritikával illette a Mediánt, amely 10 százalék alatt mérte a szocialista pártot. Molnár szerint "látszott, hogy súlyosan szakmaiatlan módon járt el" a közvélemény-kutató, amikor "hirtelen valakit felülmért és alulmért"."Szánalmasnak tartom, hogy Molnár Gyula a közvélemény-kutatásunkra mutogat, és azzal vádolja a Mediánt, mintha valami politikai boszorkánykonyha tervei szerint politikát csinálna"- mondta a hvg.hu -nak Hann Endre. Hozzátette: ezúttal is tiszta a lelkiismerete."Mi lenne, Molnár Gyula ha azt is felemlegetné, hogy ez év márciusában, amikor Botka László még a 'mézesheteit' töltötte az MSZP-vel, a Medián publikált egy szintén tárgyilagos, de Botkára nézve alapjában kedvező kutatási eredményt? Netán azzal is politikát csináltunk? És netán a mi politikacsinálásunk következménye az a süllyedés, ami azóta bekövetkezett?" - tette fel a kérdést.Szerinte "bátrabb dolog lenne belenézni a tükörbe, mint megpróbálni összetörni azt".