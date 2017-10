A MOL építi Budapest első felhőrkarcolóját - így néz ki

Ratatics Péter, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Mol) fogyasztási szolgáltatásokért felelős igazgatója, Hoffmann Tamás (Fidesz-KDNP), Újbuda polgármestere, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Nigel Dancey, a Foster + Partners londoni építészirod...

Nigel Dancey, a Foster + Partners londoni építésziroda tervezője bemutatja a Mol-csoport új központjának terveit a fővárosi Öbölház Rendezvényközpontban tartott sajtótájékoztatón 2017. október 2-án.

Elmondta: az új székház két egységet foglal magába, egy toronyépületet, amelynek magassága 120 méter, és egy úgynevezett alacsonyabb pódium épületet, amelynek magassága 30 méter lesz. Az székházban mintegy 2500 munkahelyet alakítanak ki, a fejlesztési terület bruttó mintegy 83 ezer négyzetméter, az irodák összterülete pedig mintegy 54 ezer négyzetméter lesz.Hozzátette: az épület alapkövét jövőre teszik le, és várhatóan 2020-ra készül el, ám a beköltözés előreláthatólag 2021-ben történik majd meg.Az elnök-vezérigazgató az építési költségekről nem nyilatkozott, mint mondta, a projekt még nagyon a kezdetén tart.Elmondta, a székház a Mol tulajdonában álló telken épül fel, és a Mol 2030-as stratégiájával összhangban döntöttek róla. Hozzátette, a dolgozókat középpontba állító székház - hasonlóan a cég immár két évtizedes úttörő tevékenységéhez - kilép a tradicionális keretekből és a leginnovatívabb munkakörnyezetet hozza Magyarországra.Aláhúzta: a világ legelismertebb építészirodái között számon tartott Foster + Partners által megálmodott épület a fejlődés, a modern szemlélet és az egység szimbóluma lesz Budapest látképében.Az épület megvalósításában az építésziroda magyarországi partnere a FintaStúdió lesz. Az épület tervezésekor és kivitelezésekor is az egyik legfontosabb szempontként alkalmazzák a fenntarthatóságot, és az emberbarát megoldásokat. Ezért lesznek az épületben nemcsak kertek, hanem közösségi terek is, amelyeket nemcsak a cég munkatársai, hanem mások, a városlakók is látogathatnak.A campus tetején kialakítandó kilátóteraszról például bárki megcsodálhatja majd Budapestet madártávlatból. A földszinten egyebek mellett kávézó, bolt, baba-mama szoba és kiállítótér, valamint egyéb kényelmi szolgáltatások várják majd a látogatókat.Az elnök-vezérigazgató elmondta, a székház kompromisszumok nélkül épül fel, kompromisszummentes lesz a tervezés, a kivitelezés és a technológia. A legjobb szakemberekkel dolgoznak együtt, és a legjobb minőségű anyagokat használják fel, és nem kötnek kompromisszumot a környezetvédelmi kérdésekben sem - tette hozzá."Közép-Európa legjobb irodakörnyezetét hozzuk létre" - foglalta össze Hernádi Zsolt.Nigel Dancey, a Foster + Partners vezető tervezője arról beszélt, hogy ez a projekt mérföldkő, nemcsak a Mol, hanem Budapest számára is. Óriási kihívást jelentett, hogy az épület egyszerre feleljen meg a vállalat igényeinek és a legmagasabb fenntarthatósági kritériumoknak, valamint méltó legyen környezetéhez.Közölte, ma már sokkal inkább a közös munka, és a folyamatos együttműködés a fontos egy munkakörnyezet kialakításakor.