A múltat lezárni és új irányt venni

Honnan jött a bérunió követelésének ötlete és miért ezzel az akcióval indította el a párt a 2018-as kampányát?

De mit tehet ez ellen az Európai Unió, amelynek pedig például éppen a munkaerő szabad áramlása, illetve a munkaerőpiaci liberalizáció az egyik alapja?

Egymillió hiteles aláírás kell ahhoz, hogy a brüsszeli döntéshozók egyáltalán napirendre vegyék az egységes európai bérezés ügyét. Hol tartanak a gyűjtésben?

Mi lesz, ha sikerül összeszedni az egymillió aláírást? Komolyan gondolják, hogy bármilyen hatással lehetnek az unió jogrendszerére?

OK, ez egy hosszútávú célkitűzés lehet. De mi fog történni konkrétan akkor, ha meglesz az egymillió aláírás?

Korábban önök leginkább kilépéssel fenyegetőztek, aztán már csak újratárgyalták volna az uniós alapszerződésünket, most pedig ezzel a kezdeményezéssel belülről reformálnák meg az EU-t. Mit gondolnak, a támogatóik tudják még követni a Jobbik Európa-politikáját?

Ez világos, csak önök viszonylag hirtelen váltottak uniós zászlóégetőkből belső reformerekké.

Hogyan lehet egyáltalán elindulni a béremelés, és egyáltalán a felzárkózás útján egy olyan országban, amit olyan szinten átsző korrupció, mint hazánkat?

Addig, amíg Magyarországon belül is 100%-os eltérések figyelhetők meg a fizetésekben, finoman szólva sem tűnik reálisnak egy európai szintű bérkiegyenlítés.

Varga Mihály gazdasági miniszter egyik nyilatkozata szerint a Jobbik bérunió-követelése konkrétan kemény adóemelésekkel sújtaná éppen a kkv-szektort.

Hogyan lehet realizálni egy ilyen követelést szabadpiaci viszonyok között? Gondolják, hogy a német vagy a francia multi önként és dalolva megkétszerezi a magyarországi leányvállalatánál alkalmazott munkavállalók fizetését?

Ez azért meredeken hangzik.

Dolgoztak is rajta egypár évtizedig.



Folyton azt hangoztatják, hogy a nemzet az első, hogy a magyarság érdekében bárkivel hajlandók együttműködni. Ehhez képest amikor a baloldali ellenzék a bevallottan jobboldali Stumpf Andrással együtt állt ki a kárpátaljai magyarok jogainak védelmében, önök végül távol maradtak. Miért?

A 2018-as választás leginkább a 106 egyéni körzetben fog eldőlni. Legalább a választókerületek szintjén el tudnak képzelni akárcsak hallgatólagos együttműködést a baloldali ellenzéki párttal, pártokkal?



Szerző: Nagy András

Úgy tűnhet, hogy ez egy időzített akció, de nem volt ebben politikai számítás. Hosszú éveken át figyeltük a Magyarországon zajló folyamatokat, a hihetetlen elszegényedést vagy a nyomasztó elvándorlást, a lesújtó demográfiát, de a devizahiteleseket is mondhatnám, akikkel nagyon sokat foglalkoztunk, és arra jutottunk, hogy bármely kérdéskört nézzük, a problémák gyökere minden esetben az alacsony bérszínvonal. Ez egyébként nem speciálisan magyar probléma, az egész kelet-közép európai posztszocialista térséget jellemzi.Ki kell mondani, hogy rossz feltételekkel csatlakoztunk az unióhoz, és ennek nagyon komoly hátrányát szenvedjük most. Ha adott egy probléma, ami egy egész régiót sújt, és amelynek a gyökere részben uniós, részben nemzetállami okokra vezethető vissza, akkor megfelelő eszközt kell találni a probléma orvoslására. Ez az európai polgári kezdeményezés, amihez ma már hét országban gyűlnek az aláírások. Ha egy régiós együttműködés keretében sikerül összegyűjteni megfelelő támogatót, akkor az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel.Ez egy hosszú folyamat, de haladunk vele.Tény, hogy ez nem a legerősebb eszköz, de nem a mi szégyenünk, hogy ez jelenleg az EU-ban az egyetlen eszköz egy ellenzéki párt számára. Szégyen, hogy 27 évvel a rendszerváltás és 13 évvel az EU-csatlakozás után hazánkban nem volt egyetlen kormányfő sem, amely az unió döntéshozó testületeiben feltette volna ezt a kérdést. Szégyen az is, hogy a felzárkózásra kapott EU-s pénzek nagy részét elloptuk. Pedig Írország példája is mutatja, hogy a 70-es években még Magyarországgal közel azonos fejlettségű ország is elérheti a nyugat-európai bér- és életszínvonalat, ha nem szökőkutakat épít a kapott kohéziós forrásokból, hanem kutatás-fejlesztésre, oktatásra vagy mondjuk az egészségügyre költi.A bérunió-követelés egyszerre egy általános célkitűzés, és egy konkrét program, amely formailag arra irányul, hogy a brüsszeli bizottság tűzze napirendre ezt a kérdést és kezdeményezzen jogalkotást arra nézve, hogy az európai uniós jogrendbe bekerüljön végre az egyenlő munkáért egyenlő bér elve. A Jobbik a maga részéről a saját választási programjában fogja részletezni, hogy mi vezet el az európai bérunióhoz, de arról is beszélünk majd, hogyan képzeljük el azt az új uniót, amely a jelenleginél sokkal hatékonyabban használja fel például a tagállamoknak járó fejlesztési pénzeket.Nem olyan bonyolult ez, tudják követni, főleg, ha elmagyarázzuk.Kérdés, kellő időt tudnak-e majd erre fordítani a forró kampányidőszakban, ahol még az átlagosnál is lebutítottabb üzenetekkel lehet csak átütni az ingerküszöböt.Azért a korábbi és a mostani magatartásunk közötti különbség lényegében abból fakad, hogy a világ is változik.Ez rendre felmerül, és ne menjünk bele, hogy például a zászlóégetés helyes volt-e vagy sem. De azt ne felejtsük, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor az Európai Unióban egyfajta lemez forgott, ami a központosításról, föderalizációról, a nemzetállamok rovására történő hatáskörelvonásról szólt, és ez a brüsszeli bürokraták elképesztő arroganciája kísérte.Ne felejtsük el, hogy hazánkat akkoriban azzal fenyegették, hogy a kohéziós pénzeket elvonják Magyarországtól. Ehhez képest ma, a Brexit óta az látszik, hogy az elképesztő megrázkódtatás hatására megváltozott az európai uniós gondolkodásmód, mintha lenne egy törekvés a konszenzusra, több opcióval.Ebben a helyzetben nem a bezárkózás és az EU-ellenes felelőtlen agitálás szolgálja leginkább a nemzeti érdekeinket, hanem egy Magyarország számára elfogadható Európa-terv megfogalmazása, képviselete, ha lehet, minél több szövetséges megnyerésével.A termelékenység és a versenyképesség első számú gátja a központilag szervezett korrupció, aminek a felszámolása kulcskérdés ma Magyarországon. Le kell tenni egy korrupcióellenes csomagot, amely minden magyar vállalkozásnak visszaadja a lehetőséget arra, hogy a teljesítménye és ne politikai kapcsolatai határozzák meg a sikerességét. A korrupcióellenes fellépéshez nemzeti konszenzusra lenne szükség. Ezt vagy közösen számoljuk fel, vagy a magyar fiataloknak nem lesz itthon jövője.A célt akkor is ki kell tűzni. Egyébként a német újraegyesítés példája is mutatja, hogy nem reménytelen dolog egy egész ország, vagy országrész felzárkóztatása sem, habár még mindig elképesztő különbségek vannak a keleti és a nyugati területek között. Ez persze Magyarországra is igaz, a változáshoz a korrupció visszaszorítására, a gazdasági szereplők, azon belül is a kis és közepes vállalkozások támogatására, és nem lehúzására lenne szükség, valamint az uniós és hazai források már említett hatékony felhasználására.Nem tudom értelmezni Varga Mihály szavait, nem értem, hogy a bérunióból miként következik az adóemelés. A bérunió éppen hogy adócsökkentést jelentene, hiszen a gazdaság motorjainak beindítása kizárólag egy adó- és járulékcsökkentéssel lenne lehetséges.Egy multinacionális vállalat is befolyásolható, különösen a szabad világban és a szabad piacon, hiszen ebben a világban él. Az érdekegyeztetés minden egészséges országban úgy működik, hogy az állam, a munkáltatók és a szakszervezetek között kemény tárgyalások vannak a bérekről. Magyarországon viszont ma a multikat sem az állam, sem a szakszervezetek nem kényszerítik rá, hogy magasabb fizetéseket adjanak, pedig a magyar, vagy éppen az angol Tesco-dolgozók teljesítménye között olyan nagy különbségeket azért nem lehet kimutatni.Magyarországon sajnos ma a kormány az olcsó munkaerőben és az úgynevezett rugalmas Munka törvénykönyvében hisz, amivel kvázi rabszolga-társadalmat hozott létre, tudatosan.Talán kemény a megfogalmazás, azonban ha az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata is kimondja, hogy szolgaság van ott, ahol a bérezés nem éri el a létminimumot, márpedig ma Magyarországon sokaknál nem éri el, akkor miről is van szó tulajdonképpen? Teljesen abszurd, hogy miközben a német autógyárak tervezőasztalainál, kutatási-fejlesztési központjaiban szép számban dolgoznak magyar mérnökök és informatikusok, addig ezek a cégek ide az összeszerelő tevékenységet hozzák, ahol éhbérért foglalkoztatják a dolgozókat.Az olcsó munkaerőre összpontosító gazdasági rendszert fel kell számolni, és át kell állni egy magasabb hozzáadott értékkel bíró, kutatásra és innovációra épülő tőkebeáramlásra és termelésre, ami értelemszerűen magasabb bérszintet eredményezne hazánkban. Vannak erre a modellre jó példák Japántól Finnországig.Ez nyilván nem egy négyéves ciklus célkitűzése, hanem egy 10-20-30 éves program lenne, de az biztos, hogy oktatásra, kutatás-fejlesztésre például a jelenleginél kétszer, háromszor többet kellene költenünk, miközben statisztikáink vannak arról, hogy a kormány évről évre csökkenti például az egyetemi kutatói létszámkereteket. Politikai akarat kérdése, hogy hajlandók vagyunk-e a munkaalapú társadalomtól egy tudásalapú társadalom felé elmozdulni, hogy hajlandók vagyunk-e az oktatásba fektetni, mert a jelenlegi modellünk nem működik, ez látszik.Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos összellenzéki tüntetés kapcsán nem mondom, hogy nem volt dilemma, elfogadjuk-e a meghívást, hiszen az ügy fontos. Nem tudom, hogy mennyire hiteles egy olyan összejövetel, ahol olyan pártok vannak, amelyeknek nagy szerepe van abban, hogy a határon túli magyarság ma ennyire gyengének és magára maradottnak érzi magát. Egy DK-s, egy MSZP-s vagy egy együttes politikus, aki 10 évvel ezelőtt még azért kampányolt, hogy a határon túli magyarok nehogy megkapják a magyar állampolgárságot, számunkra nem túl hiteles. Gyurcsány Ferencnek például még egy kicsit dolgoznia kell azon, hogy ebben a kérdéskörben újra hiteles legyen.Nem. Mi nem csak kormányváltásban, hanem rendszerváltásban is gondolkozunk. Ezt nem lehet végrehajtani olyan emberekkel, akik a régi rendszernek a részei. Mi szeretnénk végre a 21. századba átlépni, politikai értelemben is. A múltat lezárni és új irányt venni nem lehet olyan pártokkal, amelyek a múlt részei.