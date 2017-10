A nap, amikor a Fidesz a kukába hajította a rezsicsökkentést

Szerző: Nagy András

Németh Szilárd, a Fidesz rezsibiztosa mostanában mindenütt Soros-ügynököket meg liberálbolsevik összeesküvőket lát, és lényegében már csak ebben a témában hajlandó megszólalni. Pedig most például beszélhetne arról is, hogy miért fordított totálisan hátat ő maga és pártja, a Fidesz is a rezsicsökkentésnek.Jó, nyilván még az ő vaslogikájával is nehéz lenne megmagyarázni, hogy a viharba szavazhatta le a parlamentben pont a Fidesz-KDNP-frakció az MSZP gázárcsökkentési javaslatát. Ám valószínűleg sokakat érdekelne, hogy egykori rezsibiztosként mit gondol arról, hogy a pártja végleg a szőnyeg alá söpörte a 2014-es választások idejére felfuttatott projektet.Nem engedte ugyanis még csak tárgysorozatba sem venni a Fidesz-KDNP frakció kedden a parlamentben azt az MSZP által szeptemberben benyújtott indítványt, amellyel a kisfogyasztók járnának a legjobban, ugyanis ebből az átlagfogyasztásig 32 százalékkal lehetne csökkenteni a gáz árát.Tóth Bertalan, a szocialista frakció vezetője körülbelül egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy az indokoltnál 14,5 forinttal volt több egy köbméter gáz ára a lakosságnak az elmúlt időszakban, így ez egy átlagos magyar háztartásnak évente 22 ezer forinttal több kiadását jelentett, miközben Orbánék milliárdokat kaszáltak az évek óta túlárazott lakossági földgázszolgáltatáson.Az MSZP szerint igazságot kell tenni az energiaszámlákban is, a szocialisták szerint erre megvan a fedezet is a világpiaci árak zuhanása miatt. A gázárcsökkentési tervezetet a Jobbik és az LMP is támogatta, a Fidesz-KDNP-s képviselők azonban leszavazták a napirendre vételét is, ami a parlamenti politika nyelvén annyit jelent, hogy vitázni sem hajlandók róla.