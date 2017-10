A nyugdíjas egy különleges fajta...

Szerző: Herczeg Ármin

A baj csak az, hogy közülük sokan azt gondolják magukról, hogy ők már annyira okosak, hogy nekik mindent lehet. Például egy tüntetésen ütni egy újságírónőt. Persze mondhatjuk, hogy ő provokált. Van erre egy szép magyar mondás is. Így szól: házhoz ment a pofonért. (Keményebb formában: házhoz ment a "bazdmegért".) Csakhogy ez nem magyarázat. Pláne nem mentség.Az a "kedves" idős hölgy, aki Orbán beszéde alkalmából nekiment a riporternek, sajnos garázda. A garázdaság pedig jobb esetben vétség, rosszabb esetben bűncselekmény. Egyszerűbben: nem lökdöshetek, és pláne nem vághatok pofán senkit. Kivéve, ha ketrceharcos vagyok, vagy egyéb küzdősportot űzök. Ezt pedig a nyugdíjasnak tudnia kell, hiszen különleges fajta. Olyan, aki már nagyon sok dolgot tud az élettapasztalatának köszönhetően.Még valami: ezek a harcos nyugdíjasok, nem gondolnak arra, hogy esetleg vannak náluk erősebbek? Az imént említett hölgyemény például mielőtt nekiment volna az újságírónőnek, egy fiatalembertől kérdezte (nem túl udvariasan), hogy "és, ha tökön rúglak, akkor mit csinálsz?".Szerencsére a megszólított fiatalember érezte, hogy nem illendő egy hölgynek beverni egy nagyobbacskát, és elengedte a füle mellett a provokatív kérdést. De mi lett volna, ha olyan vehemens ő, amilyen a néni? És mondjuk, lekever egy nyaklevest? Akkor igazán igaz lenne, hogy házhoz ment a pofonért... Arról nem is tudja tökön rúgni, mert húzza a csúz a lábát?Gyorsan tegyük hozzá, hogy nemcsak Orbán nyugdíjasai szoktak utcai harcost játszani. Az úgynevezett demokratikus ellenzék nyugdíjasait is láttuk már verekedni. Azt hiszem, hogy ők azok a megtévesztett emberek, akiket a politika használ, és kihasznál. Ők azok, akik tényleg elhiszik, hogy akkor segítik a rendszert (vagy a rendszert megdönteni akarókat), ha esernyőjükkel, reklámszatyrukkal, vagy bármi más kezük ügyében lévő eszközzel verekedni kezdenek. Ami azért nagyon nagy baj, mert éppen az ő korosztályuknak kellene józanságra inteni a fiatalokat.