Forrás: MTI

Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt, a nyugdíjprémiumot és a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentését is a gazdaság jó teljesítménye teszi lehetővé.A baloldal azonban - mondta - ugyanazt a bukott gazdaságpolitikát folytatná, amellyel egyszer már tönkretette az országot. Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányzásuk alatt megduplázták a munkanélküliséget és az államadósságot, elvettek az idősektől egyhavi nyugdíjat, hagyták elértéktelenedni a nyugdíjakat, háromszorosára emelték a gáz árát és megduplázták az élelmiszerek áfáját - sorolta, megjegyezve, hogy IMF-hitel nélkül a nyugdíjakat is képtelenek lettek volna kifizetni.Ezzel szemben ma a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra és a kormánypártokra - jelentette ki Halász János. "Mi egy többgenerációs országban gondolkodunk, ahol az időseknek is több megbecsülés jut" - fogalmazott, majd emlékeztetett, hogy idén a nyugdíj-kiegészítés mellett nyugdíjprémiumot is fizetnek.Arra a felvetésre, hogy Nigel Farage brit európai parlamenti képviselő aggodalmát fejezte ki Soros György alapítványának gazdasági befolyása miatt, a Fidesz-frakció szóvivője úgy reagált: "Soros-terv létezik", azok a magyar ellenzékiek pedig, akik ezt tagadják, korábban tagadták a migrációt és a kötelező betelepítési kvótát is.A "Sors-terv" egyik veszélyes része, hogy Soros György az alapítványán, nemzetközi hálózatán keresztül szeretné elérni például azt, hogy Európa egy "bevándorlókontinens" legyen - mondta.