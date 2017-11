A példátlan siker miatt, meghosszabbítják a nemzeti konzultáció határidejét

Hahó! Be vagyok drogozva és Soros Györgynek képzelem magam!

A kormánypárti politikus kiemelte: még le sem telt a pénteki határidő, de már több mint 1,7 millióan mondtak véleményt a Soros-tervről, ami már most rekordnak számít, hiszen eddig egyik korábbi konzultáción sem vettek részt ilyen sokan.Halász János közölte: még most is százezres nagyságrendben érkeznek vissza a kérdőívek, és azt szeretnék, ha mindenki el tudná mondani a véleményét, ezért a pénteki határidő meghosszabbítását kezdeményezik a kormánynál."Minél többen mondunk nemet a Soros-tervre, annál erősebbek vagyunk" - hangsúlyozta.