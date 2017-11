A Quimby énekese durván kiosztotta a tömjénfüstös-körmenetes puccparádés egyházakat

"A hitnek igenis van helye az ember életében, csak fontos lenne hogy ezt a tömjénfüstös-körmenetes puccparádét lepucoljuk a valódi tartalomról, hogy a vallást leválasszuk a hitről. Így a politika bulvárja a politikai marketing, úgy a hit bulvárja a vallás."

"Pedig nem vagyok vallásos. De hiszek: abban hiszek, hogy az emberiség egyetlen esélye, ha félreteszi a piszlicsáré faji, vallási, nemzeti alapú nézeteltéréseit, és együtt, egyetlen nagy nációként él tovább. De addig, amíg ez eljön, sajnos még nagyon sok feszültség lesz, harc, küzdelem és széthúzás. Elcivakodhatunk még évszázadokig - de én akkor is optimista vagyok, és bízom benne, hogy egyszer majd megjön az eszünk. Persze, megvan az esélye annak is, hogy szétcsapjuk magunkat, és akkor cumi."

Forrás: Magyarország Kúl / Sztárklikk