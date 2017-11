A rendőrség életmentő figyelmeztetése

Forrás: police.hu

A gépkocsik időjárásnak megfelelő általános felülvizsgálatán túl ajánlott minden elindulás előtt ellenőrizni a gumiabroncsok állapotát, a fagyálló folyadék szintjét, valamint a fékrendszer, a világító berendezések, az ablaktörlők és a fűtő, párátlanító berendezések működését.Érdemes a reggeli készülődésre kicsivel több időt szánni: mielőtt útnak indulnánk, a szélvédőt és valamennyi ablakot párátlanítani, valamint a hajnali deret és rárakódott jeget eltávolítani.Csapadékos időjárási viszonyok esetén számolni kell az utak csúszósságával, éppen ezért kiemelten fontos, hogy körültekintően és türelmesen vezessenek!Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a sebesség megválasztásánál a forgalmat is vegyék figyelembe. Tartsák szem előtt, hogy nem csupán a hó, hanem a lecsapódó pára miatt is csúszóssá válhatnak az utak, a köd miatt csökkenhet a látótávolság, a megerősödő szél pedig ronthatja a járművek menetstabilitását!Vezetés közben vegyék figyelembe, hogy a száraz és nedves útfelületek váltakozása miatt a gumiabroncsok tapadása is változik, valamint a felüljárók és hidak útburkolata ilyenkor gyakrabban jegesedik, ami fokozott veszélyhelyzetet teremt. A borongós időben tompábbak lehetnek a reflexek, ezért fontos a nagyobb követési távolság betartása is.Amennyiben mégis megcsúsznanák járművükkel, kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat, illetve a intenzív fékezést! Ilyen esetben ajánlott a sebességet gázelvétellel és motorfékkel csökkenteni.