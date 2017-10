A rendőrség minden autóst figyelmeztet

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

"A ködlámpát a jogszabályok előírásai szerint csak korlátozott látási viszonyok esetén lehet használni, de az íratlan szabály, hogy mást ezzel ne vakítsunk el, másnak a látási viszonyait ne tegyük tönkre" - mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, és azt javasolta, hogy ha azt látjuk, hogy valaki mögénk érkezett, és észlelt minket, akkor érdemes lekapcsolni az erős fényű piros hátsó ködlámpát, különben nagyon nehéz helyzetbe hozzuk a mögöttünk autózót. Ugyanígy, ha beérünk lakott területre, ahol megvilágított az úttest, érdemes lekapcsolni az első ködlámpát is, mert nincs szükség rá, viszont elvakítjuk a szemből érkezőket.A hirtelen megváltozott időjárási körülmények között a vezetési stílusunkat is meg kell változtatni - javasolta Gál Kristóf. "A legfontosabb a megváltozott látási viszonyok közepette, hogy felejtsük el a rutint, azt, hogy hogyan szoktunk azon a szakaszon vezetni, mert a megszokott kanyarban is meglepetések érhetnek erős ködben vagy sűrű esőben. Ne rutinból és megszokásból vezessünk! - mondta a rendőrségi szóvivő.