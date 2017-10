A rezsicsökkentés miatt emelkedhet a szemétdíj

Forrás: Népszava

Előbb utóbb hozzá kell nyúlni a díjakhoz, ami azt jelenti, hogy lesz ahol mérséklődnek, de lesz ahol emelkednek a lakosság szemétszállítási díjai - nyilatkozta a Népszavának Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, a Somogy megyei Tab polgármestere. Az elmúlt 4-5 évben ugyanis nem változtak érdemben a lakossági szemétszállítási díjak. A szolgáltatások minősége és tartalma azonban jelentősen eltér régiónként is.A szövetség elnöke szerint egységesíteni kell a szolgáltatások színvonalát. Ezt azonban nem feltétlenül a 2016 tavaszán létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt.-re (NHKV) kellene bízni, mert eddigi működését nehéz lenne sikertörténetként leírni - tette hozzá a polgármester. A több mint 700 millió forintos költséggel kiépített központi számlázási rendszer például még mindig akadozik, pedig a hivatalos ígértek szerint már tavaly év végén át kellett volna vennie a lakossági számlázást az önkormányzati cégektől. Ehelyett még most is bérszámlázásra kényszerül, vagyis "albérletbe" adta ki ezt a feladatot azoknak a cégeknek, amelyek korábban is elszámoltak az ügyfelekkel és megcímezték a csekkeket.Az ilyen óriási központi számlázási rendszerek képtelenek követni az országosan napi több száz ingatlan tulajdonosváltását. Márpedig ennek a nyilvántartása a közszolgáltató cégekre hárul. Egy budapesti központból lehetetlen követni, hogy az adott településen milyen változások történtek, kinek kell címezni a számlát. Elvi szinten talán lehetséges egy ilyen gigarendszer működtetése, de a gyakorlatban roppant nehéz, talán ennek is tudható be, hogy fél éves csúszással sem igen éri utol magát a "kukaholding". Ha év végig sem sikerül megoldani ezt a gondot, akkor fel kell újítani a bérszámlázást, ahogyan az a központosított rendszer indulása után történt - említette Schmidt Jenő.Nemcsak az önkormányzati közszolgáltatók többsége szenvedi meg, hogy nem folyik be a szemétszállítás költségeit fedező pénz a központi kasszába, ahonnan visszaosztják a szállítást végző cégeknek, de a lakosság is rosszul jár, mert egyszerre több havi szemétdíjat kellene kifizetnie és ezen nem sokat segít a "kukaholding" részletfizetési ajánlata sem.