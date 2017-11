A Soros-birodalom visszavág

Hahó! Be vagyok drogozva és Soros Györgynek képzelem magam!

Szerző: Nagy András

A magyar származású amerikai milliárdos ellenkampánya a lehető legjobbkor jön a néhány hónap múlva választási megméretésre készülő miniszterelnöknek. A társadalom többségének inkább kormányváltó hangulata alapján a Fidesz negyedik ciklusos országlása múlhat azon, hogy kitart-e tavaszig a Soros-tervvel való riogatás. Amíg a bevándorlók beengedése van napirenden, az olyan témák, mint az egészségügy, az oktatás, vagy a korrupció nem kerülnek a kampány középpontjába.Nem véletlen, hogy a politikusi pályán való elindulását részben éppen Soros Györgynek köszönhető Orbán és pártja, de a fideszes propagandát hűen szolgáló közszolgálati csatornák sem hallgatnak a Soros-féle ellenoffenzíváról, hiszen addig sem kell a magyar gyerekek tudásszintjének ijesztő romlását magyarázniuk, a naponta napvilágot látó kórházi horrortörténeteket kommentálniuk, vagy nem kell például a tao-felajánlások elképesztő elherdálásáról, vagy a letelepedési kötvénybizniszről beszélniük.Bevallom nekem ebben az egész visszatámadásdiban legkevésbé a tartalom vagy forma, sokkal inkább az időzítés izgat. Tartalmilag nyilván darabra cáfolhatók a vele kapcsolatos kormányzati panelek. Nyilvánvaló az is, hogy ha a milliárdos üzletember eredményt akar elérni, akkor hasonló felületeken (pl. óriásplakátokon) kell a fideszes kommunikációs gépezet ellen felvonulnia.Ugyanakkor Soros Györgynek az elmúlt másfél évben nem csak számos oka lett volna reagálni, hanem számtalan alkalma is. Végiggondolta vajon, hogy pont a kampányra ad a kormányfő kezébe újabb muníciót? Ezt csak ő tudhatja. A Soros-birodalom mindenesetre most visszavág, a show pedig még látványosabban folytatódhat. Nem Simicska röhöghet a markába, hanem a volt szobatársa.