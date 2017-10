A Spar idén 13. havi fizetést is oszt a dolgozóinak

Forrás: MTI

A közlemény idézi Maczelka Márk kommunikációs vezetőt, aki elmondta: a kiskereskedelmi szektorban egyedülálló módon 13. havi juttatást is biztosítanak dolgozóiknak, akik emellett vásárlási kedvezményt, és béren kívüli juttatást is kapnak.A bérfejlesztés során a kevesebbet keresők kapták a legnagyobb emelést, de a magasabb jövedelműek fizetése is jelentősen nőtt, és a bérfeszültség elkerülése érdekében kiemelt figyelmet fordítottak a középvezetők bérének emelésére is - tette hozzá.Korábbi közlés szerint a Spar Magyarország árbevétele tavaly meghaladta az 516 milliárd forintot, 5,2 százalékkal volt több az előző évinél. A cég 26 éve van jelen Magyarországon, hálózatához 508 üzlet tartozik, ebből 133-at üzemeltetnek franchise partnerek. A társaság 13 ezer munkavállalójával évek óta Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója.