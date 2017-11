"A sportra fordított összegek csökkentik az egészségügyi kiadásokat"

Feladták az utolsó kenetet Stadler Józsefnek

Egy hete fekszik kómában a dunaújvárosi kórház intenzív osztályán Stadler József, aki a múlt héten agyvérzést kapott, miközben éppen saját könyvét dedikálta egy solti kocsmában. Pár napja papot hívtak hozzá, aki feladta neki az utolsó kenetet.

Az agyvérzéssel kórházba szállított akasztói vállalkozót infúzión keresztül táplálják, légzését gép segíti. Valaki az ágya mellé öt, apró szentképet is tett, hátha ez is segíti a gyógyulását. A kórház orvosai egyelőre tanácstalanok, nem tudják, mikor tér magához híres betegük, de az állapotával kapcsolatban amúgy is teljes a hírzár."Úgy tudom, Jóskánál bent volt a pap, feladta n...