A szexuális zaklatással vádolt rendező visszautasít mindent és nyugdíjba megy

Visszautasítom mindazon állításokat, pletykákat, híreszteléseket, melyek az elmúlt napokban engem értek és imádott társulatom mindennapjait, működését mérgezték és mérgezik. Hogy a nyugodt munkát biztosítsam, döntésem az, hogy a mai nappal munkáltatómtól felmentésemet kértem a Budapesti Operettszínház művészeti vezetői tevékenysége alól, továbbá nyugdíjazásomat kezdeményeztem. Szentpétervári bemutatómat követően minden erőmmel azon leszek, hogy tisztázzam magam.

A Budapesti Operettszínház Igazgatósága ezúton kinyilvánítja, hogy a leghatározottabban elítéli a szexuális zaklatás minden formáját, különös tekintettel azokra az esetekre, amelyek hatalommal való visszaéléssel együtt valósulnak meg. Egyben kijelenti, hogy elkötelezett a zaklatási ügyek felderítésében, a zaklatást elszenvedett áldozatok minden lehetséges eszközzel történő megsegítésében, továbbá kéri, hogy az érintettek az igazság törvényes keretek között történő tisztázása végett a megfelelő jogi lépéseket is tegyék meg.



Egyben tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy a Budapesti Operettszínház Igazgatósága október 30-án rendkívüli Igazgatósági értekezletet tartott, melynek keretében a Színház volt, és jelenlegi vezetői rögzítették, hogy nincsen tudomásuk olyan eseményről, történésről, bejelentésről, mely a Budapesti Operettszínház működéséhez köthetően szexuális zaklatással kapcsolatos.



Az értekezlet konkrét lépésekről is döntött, melyek következményeként a Színház felvette a kapcsolatot az Előadóművészi Jogvédő Irodával, és ehhez kapcsolódóan rendkívüli társulati ülésen tájékoztatta a társulatot az esetleges zaklatásokkal kapcsolatos bejelentési lehetőségekről, kezdeményezte a szakmai szervezeteknél egy szakmai konszenzuson alapuló protokoll kidolgozását az ilyen esetek megelőzésére. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot a Helsinki Bizottság jogászaival, valamint pszichológusokkal is elkezdte a munkát.



Szeretnénk még egyszer kinyilvánítani, hogy az Igazgatóság elkötelezett a bejelentések kivizsgálásában az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartásával. Azonban a Társulat egységének védelmében és zavartalan munkája folytatásának érdekében nagyon kérünk mindenkit, hogy a konkrétumokat nélkülöző híresztelésektől tartózkodjon.



Végezetül Színházunk ezúton ismételten leszögezi, hogy mindent meg kíván tenni a helyzet tisztázása érdekében.

