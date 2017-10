A színésznő, aki kiheréltetné a pasikat

Szerző: Herczeg Ármin

Ez amúgy önmagában még nem baj. Az említett színésznőt nem emlegetik együtt Törőcsik Marival, vagy Béres Ilonával, a ripacskodás, így nem is annyira meglepő tőle. Hogy őszinte legyek, én még az életemben nem hallottam róla. A korábban említett sorozatot nem nézem, máshol meg még nem futottam össze a művésznővel.Szóval ripacskodni lehet, abban a világon semmi bűn nincs. Még baromságokat is lehet beszélni, de a kettő együtt azért kicsit erős.Aki nem akarja megnézni a videót, annak elmesélem, hogy miről szól. A művésznő fejét látjuk, és a meztelen vállait. Az elején mindjárt leszögezi, hogy reggel van, és smink nélkül ül az ágyban, ami nem gond, mert nem tetszeni vágyik. Mondjuk, ennek némiképp ellentmond, hogy tökéletesen áll a haja, "séró belőve". Persze az is lehet, hogy álmában formálta ilyenre a párnájával.Azután Sárosdi Lillának üzen, mondván, hogy megérintette a története. Hangja némiképp elcsuklik, nagyjából olyan őszintén, ahogyan a színművészetin az első félév végi vizsgán, az első monológban a növendéknek. Nem rossz, de valahogy nem jön át...Egyet már itt elért: elkezdtem gondolkodni, hogy így félmeztelenül, ágyban fekve, vajon mi a csudát akar nekünk mondani a hajdani sorozatszínész. Várnunk kellett a valós mondandóra még rá pár percet, mert jött az, hogy ő mindenkinek szívesen segít, aki hozzáfordul, csak ne kérjen pénzt... Okés, nem kérünk!Azután váratlanul kiszól a férfitársadalomnak: srácok, most ne nyilatkozzatok, hanem kussoljatok, és figyeljetek! Jelentem tövig beszartam, és legszívesebben tényleg kussolnék, de nem tehetem, mert tovább kell írnom ezt a cikket, hiszen még csak most jön a java.Fábián művésznő ugyanis közli, hogy ő még plüsskutyában is nőneműt vesz, mert az sokkal értelmesebb.Nehéz ezzel vitatkozni, sosem láttam még plüsskutyákat IQ tesztet tölteni. Ekkor azt gondoltam, hogy egy igazi pasi gyűlölő a művésznő, de kiderült, hogy nem! Van ugyanis egy bakkecskéje, amelyet még kölyökkorában ismert meg, és kezdett el nevelgetni.Eleinte aranyos volt, tündéri, sőt hallgatott a nevére. Csakhogy az a nyomorult elkezdett nőni. Aranyos kecskegidából kamasz lett, majd felnőtt kecske. Ráadásul abból a fajtából, amelyik kedveli a kecskehölgyeket, sőt még üzekedni is akar velük. Mindezt úgy, hogy szarik az őt felnevelő művésznőre, és rohan meghágni a fajtársait. Ráadásul úgy, hogy még csak nem is beszélget velük, nem érdekli a nősténykecskék gondolatvilága, csak dugni akar... Fábián Anita ezt így fogalmazza meg: "egy büdös, bunkó, paraszt pasi lett belőle, akit csak a dugás érdekelt".Eddig megvan a sztori? Na, csak mert most jön a lényeg.A művésznő boldogan jelenti be, hogy kiheréltette a kecskét, amelyik azóta megint kedves, és jóravaló állat. Le is szűri a tanulságot: heréltetni kell a pasikat.Kicsit vártam a mosolyt a végén. A kacsintást a néző felé, hogy nem vagyok ám én ilyen hülye, csak vicceltem veletek, ti meg bevettétek! De nem volt kacsintás, volt viszont egy nagy kijelentés: az ivartalanítás a megoldás...Azért annak örülök, hogy ennek az asszonynak nem én vagyok a kecskéje...