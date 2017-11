A szóvivő szerint Orbán Viktort irracionálisan gyűlölik

Forrás: Napi.hu

Ezután azonban párhuzamot von egyes mai politikusok, Donald Trump, az USA elnöke, Nigel Farange, a brit függetlenségi párt (UKIP) volt elnöke, Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke, Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke között - írja a Napi.hu Szerinte ezek a radikális vagy alternatív jobboldalinak minősített politikusok valójában nem jobboldaliak, hanem neobolsevikok, alapvetően azért, mert tevékenységükkel roncsolják a liberális demokrácia intézményrendszerét.Kovács Zoltán szerint Applebaum - hasonlóan a bolsevikokhoz, akiket teljes joggal elítél - eltorzított tényekkel támasztja alá véleményét. Valójában az Orbán-kormány vezette be a legalacsonyabb vállalati nyereségadót az EU-ban, ellenőrzés alatt tartja a költségvetési hiányt, azaz az állami kiadásokat és az államadósságot, illetve az elmúlt nyolc évben rekordalacsony munkanélküliség alakult ki Magyarországon. Családtámogatási programja számos eredményt hozott és a déli határkerítés a nulla közelébe szorította le az országba érkező illegális bevándorlók számát - írja Kovács.Mik ezek, ha nem egy valódi jobboldali gazdaság- és társadalompolitika sikerei? A kormányszóvivő felhívja a figyelmet arra is, hogy a Washington Post publicistája néhány hónappal ezelőtt még azzal vádolta Orbán Viktort, hogy bátorítja a fasizmust. Ehhez képest elég nagy fordulatnak tűnik, hogy most meg neobolseviknak minősíti.Applebaum hosszasan ecseteli cikkében, hogyan készítették elő, majd jutottak hatalomra 100 éve Oroszországban a bolsevikok egy puccsal, amelyet hasonlóan kíméletlen hatalomgyakorlás követett - emlékeztet Kovács Zoltán. Ezzel szemben Trump elnök, Orbán miniszterelnök, illetve Kaczynski pártelnök pártja demokratikus választásokon kaptak felhatalmazást a kormányzásra. Ezt az óriási különbséget a kormányszóvivő szerint át kellett volna gondolnia az amerikai publicistának, mielőtt neobolseviknak minősítette ezeket a politikusokat.Nem stimmel az az érvelése sem, amely szerint a magyar kormányfő eltitkolja a nagy részben orosz hitelből elindult paksi bővítés korrupt részleteit. Más szóval hazudik a projekt igazi céljáról, ami nem az energiaellátás biztosítása, hanem a lenyúlás. Kovács Zoltán szerint eleve kérdéses, miért tekinti magától értetődőnek az amerikai lap cikkírója, hogy a beruházás korrupcióval jár. Még érthetetlenebb, azonban miért emlékezteti ez a projekt egy véres, hazugságra épülő diktatúra viselt dolgaira?A kormányszóvivő összességében súlyosan sértőnek találja Applebaum megjegyzéseit, de olyan sekélyesnek tartja érvelését, hogy nem vesztegeti rá hosszasan a szót. Blogbejegyzése végén megjegyzi, hogy a Washington Post újságírója csatlakozott a publicisták egy csoportjához - köztük Paul Lendvai magyar származású osztrák újságíróhoz, aki nemrégen írt könyvet Orbán Viktorról -, akik rögeszmésen, egyfajta orbanofóbiával viszonyulnak Magyarország miniszterelnökéhez.Ebben az állapotukban hátra hagyják a józan megfontolásokat és az objektivitást, és lejáratják magukat azzal, hogy belefeledkeznek az Orbán Viktor elleni irracionális gyűlölködésbe - derül ki Kovács Zoltán diagnózisából. Úgy tűnik, Applebaumnak fontosabb, hogy hangot adjon nemtetszésének az olyan demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben, amelyek nem osztoznak ideológiai értékválasztásában, mint hogy a 100 éves évforduló kapcsán felemelje a szavát a kommunizmus áldozatai mellett.