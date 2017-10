"A tettesek: Kádár János és bűntársai"

A makohirado.hu portálon hétfőn megjelent levélben a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő fideszes politikus azt írta, a tettesek nem ismeretlenek, Kádár János és bűntársai, a pártállami elit.Antall József gondolatát idézve kifejtette, a rendszerváltás eredendő bűne az volt, hogy "nem tetszettünk forradalmat csinálni". A bűnösök, 1956 árulói, nem egyszerűen szabadlábon maradhattak, de még hatalomban is - fogalmazott. Hozzátette: ez pedig nem csupán az ország igazságérzetét sértette, hanem a fejlődését is visszavetette.A vértelen forradalomra, 1989-re ugyanis újabb árulás következett: a nemzeti érdek elleni politizálás, a szüntelen törekvés arra, hogy az országot "a multinacionális nagytőke legvidámabb barakkjává" tegyék - vélte a miniszter.A 20. és a kora 21. században a forradalmat ellenforradalom, az előrelépést mindig visszalépés követte, így topogott az ország egy helyben negyven és aztán "nyolc éven" át. Ebből 2010-ben lett végképp elege a magyaroknak. Akkor a polgári erők történelmi felhatalmazást kaptak arra, hogy az elszabotált, elsikkasztott és félbehagyott rendszerváltást végre befejezzék - írta Lázár János. A magyar politikát a nemzeti érdek képviseletének és érvényesítésének rendeljék alá - fűzte hozzá.A miniszter leszögezte, nyolc év alatt nem lehet több mint negyven év hibáit és bűneit orvosolni.A megtorpanások és irányváltások okozta károkat csak akkor lehet kijavítani, Magyarország csak akkor tud visszatérni arra a pályára, amire '56 hősei októberben visszakormányozták, és amelyről a szovjet tankok a magyar kollaboránsaikkal együtt novemberben letérítették, ha "felhatalmazást kapunk a folytatásra". Ha a "Márciusban újrakezdjük!" jelszavát jövőre úgy aktualizálhatjuk, hogy "Májusban tovább visszük!", "Jövő tavasszal folytatjuk!" - írta a miniszter.