A váci püspök rózsafüzérestől tette helyre a KDNP-t

Nyugdíjasok tízezreit szívatja a kormány

Feltehetően idén sem kap Erzsébet-utalványt az év végén jó néhány nyugdíjazott egészségügyi dolgozó és pedagógus. Tavaly közel 2 millió 600 ezer főnek postázták a élelmiszer-vásárlásra hasznosítható utalványt, közülük 14 ezer 680-an nem kapták kézhez a kormány ajándékát.

Ennél azonban jóval többen lehettek azok a nyugdíjasok, akiknek nem is kézbesítettek Erzsébet-utalványt. Az egészségügyi dolgozóknak adott a lehetőség, hogy munkájukat folytatva a nyugdíjuk összegét is megkapják jövedelemkiegészítés címén. Így bár a pénzüket munka mellett is megkapják, azt nem öregségi nyugdíjként folyósítják nekik.- A 2016-os kormányrende...