A választások után Orbánék átalakíthatják a teljes kiskereskedelmi hálózatot

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

"Négy olyan terület létezik, ahol muszáj elérni, hogy a hazai tőke a nemzetközi fölé nőjön. Ezek a média, a bankok, az energia és a kiskereskedelmi hálózat. Hárommal megvagyunk, a negyedikbe beletörött a fogunk. Kénytelenek vagyunk ezért új ötleteken dolgozni. Sajnos a kereskedelmi hálózatok furfangosabbak nálunk. Még néhány év, és ezt a célt is teljesítjük" - mondta Orbán Viktor a lengyelországi Krynica városában rendezett gazdasági fórumon 2016 októberében. Magyar Nemzet iparági információi szerint a 2018-as választások után a Fidesz nekifut a még "meghódítatlan" negyedik területnek is, és a legfőbb cél lesz a hazai tulajdon részarányának további növelése a most nálunk működő multik kárára.Matolcsy György még gazdasági miniszterként azt nyilatkozta, a külföldi tulajdonosok választhatnak: vagy jó áron megszabadulnak magyarországi érdekeltségeiktől, vagy a kormány olyan gazdasági, jogi környezetet teremt a számukra, hogy előbb-utóbb úgyis elmennek.A Magyar Nemzet forrása azt állítja: "Már érkeztek komoly jelzések a tulajdonosok felé, hogy gondolkodjanak el: jobb időben eladni az érdekeltségeiket, ha megkeresik őket."Bár a magyar kiskereskedelemben a külföldi tulajdon aránya különböző számítások szerint már így is valamivel 50% alatt van, de a piacot mégis a nagy multik, a Tesco, az Auchan, a Spar, a Lidl és az Aldi uralja, a magyar áruházláncok, mint a Coop, a CBA vagy a Reál jóval kisebb bevételt termelnek.