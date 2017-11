A Viszkis szerint Vujity Tvrtko egy hiteltelen senki, aki a szaros történeteit próbálja eladni

Forrás: hvg.hu

Verbális harc kerekedett az ATV keddi műsorában a Viszkis filmbemutatóról szóló interjúból - írja a hvg.hu . Vujity Tvrtko ugyanis az ilyenkor szokásos "és hogy jött az ötlet" típusú sablonkérdések helyett azzal szembesítette az egykori bankrablót, hogy mennyiben etikus érdemi teljesítmény nélkül, egy bűncselekménnyel celebbé válni. Ambrus Attila visszavágott, aminek személyeskedésig menő párbeszéd lett a vége.Ambrus ezúttal a Borsnak beszélt arról, mióta áll háborúban a tévéssel. "Évekkel ezelőtt a börtönben láttam a tévéműsorait, amikben ő próbált velem szemben erkölcsi magaslatokból beszélni. Néhányszor csúnyán belém állt, úgy minősített, hogy én nem tudtam neki válaszolni" - kezdte a lapunknak Ambrus, aki elmondta, nem büszke arra, amit korábban csinált, de leülte érte a büntetését.Úgy véli, az nem működik, hogy a műsorvezető leszedi róla a keresztvizet. "Már évek óta azon agyaltam, hogyan tudok revansot venni rajta, eredetileg le akartam szedni a sapkáját, de egy ügyvéd felvilágosított, hogy ez is büntetőjogi kategóriába esik" - mondta Ambrus.Szerinte Tvtrko álságos dumákkal próbálja eladnia az embereknek a szaros történeteit. A tévés vitában az ütötte ki a biztosítékot, amikor a műsorvezető a felvezetőjében azt mondta, hogy Ambrus másoknak, többek között neki is ellopta a pénztárcáját."Azt nem értem, hogy aki a saját nevét nem meri felvállalni, az miért támad úgy embereket, hogy azok nem tudják megvédeni magukat. A szememben ő egy hiteltelen senki, nem adok egy évet, és innen is kirúgják, ahogy Amerikából is hazatántorgott."Tvrtko a Facebookon reagált az újabb Ambrus-kirohanásra. Mint írja, ez az egész mostani "ügy" azzal a 2011-es javaslatával áll szoros összefüggésben, amikor is - egy erőszakos bűnöző interjúhonoráriumra irányuló igénye után - azt indítványozta a törvényhozóknak, hogy egy bűnöző ne kaphasson pénzt a bűncselekményével kapcsolatos interjúiért, könyvéért, szerepléséért (tehát más tevékenységével kapcsolatban igen, de azért ne!) A javaslat nem Ambrus Attila okán született, ugyanakkor ő is érintettje lett."Ambrus Attila személyével szemben mostani nyilatkozatai ellenére sem vezérel semmiféle indulat. Magánemberként örülök, hogy szakmát tanult, mely szakmában sokat dolgozik és melyben sikeres. Ennyi közlendőm volt, az ügyet lezártnak tekintem, Ambrus Attilát pedig - ha eljön - a jövőben is várom a stúdióban kérdéseimmel."