A YouTube ötvenezer, terrorista propagandát tartalmazó videót távolított el

Al-Avlaki egyes videói azonban változatlanul megtalálhatók a videómegosztón. Ezek az iszlámról, az iszlám vallás történetéről szólnak.A YouTube döntését a The New York Times című napilap - amely elsőként figyelt fel a videók eltűnésére - mérföldkőnek nevezi, emlékeztetve arra, hogy al-Avlaki dzsihadista propagandája amerikai terroristák egész nemzedékére volt hatással.A lap megemlíti a 2009-ben a texasi Fort Hood katonai támaszponton elleni támadás elkövetőjét, Nidal Haszant, a 21 éves Dzsohár Carnajevet, a 2015-ös bostoni maraton merénylőjét, vagy a kaliforniai San Bernardinó-i és a floridai Orlandó-i tömegmészárlások elkövetőit. Valamennyien tanulmányozták a világ legnépszerűbb videómeosztójaként ismert YouTube-on fellelhető al-Avlaki beszédeket.Az idén ősszel még több mint 70 ezer al-Avlaki-videó volt megtalálható a portálon, november elejére azonban ez a szám 18600-ra csökkent. Ezek az iszlám vallásról, a vallás történetéről, al-Avlaki életéről, vagy a halálának körülményeit taglaló vitákról szólnak. Al-Avlaki jemeni szülők gyermekeként az Egyesült Államokban születet.Ismert hitszónok volt a coloradói Denverben, a kaliforniai San Diegóban, majd az amerikai főváros, Washington DC egyik virginiai elővárosában. 2002-ben Londonba költözött, ahol egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy az Egyesült Államok háborúban áll a muszlimokkal, akiknek vallási kötelességük felvenni a harcot ez ellen.Miután kiderült - és bizonyítékokkal is alátámasztották -, hogy 2009-ben fiatal nigériaiakat toborzott és képzett ki arra, hogy felrobbantsanak egy repülőgépet Detroit felett, Barack Obama akkori amerikai elnök a körözött terroristák listájára helyeztette őt.Anvar al-Avlakit az al-Kaida nevű terrorszervezet három másik tagjával együtt Obama elnök utasítására 2011-ben dróntámadással likvidálták Jemenben. Ez sokak szemében "mártírrá" tette őt és a YouTube megosztón egyre több és több al-Avlaki beszéd jelent meg.