ABC: Budapest az orosz hírszerzés egyik központja

Forrás: Heti Válasz

Az ABC hírcsatorna szerint a képviselőknek azért szúrt szemet Carter Page tavaly szeptemberi magyarországi útja, mert "hazánk egyre közelebbi kapcsolatot tart fenn Oroszországgal", és azt is külön megjegyzik, hogy Orbán Viktor volt Donald Trump első nyílt támogatója külföldön, valamint, hogy szakértők szerint "Budapest az orosz hírszerzés egyik központja" - írja a Heti Válasz Noha Page a kampányban elvileg súlytalan embernek tűnt, Magyarországon mégis elég fontos és befolyásos személyek fogadták: Megyesy Jenő, a kormányfő külpolitikai főtanácsadója például 45 percet szánt rá a Parlamentben, Page pedig úgy mutatkozott be, mint Trump külügy csapatának tagja.Megyesy az ABC-nek megerősítette ezeket, de azt is elmondta, hogy a találkozóra Szemerkényi Réka akkori washingtoni magyar nagykövet kérésére ment bele, a 45 perc nagy részét pedig ő beszélte végig, mert Page nem igazán tűnt járatosnak a térség ügyeiben: "Az volt az érzésem, hogy nem foglalkozik ezekkel rendszeresen." Szóba kerültek viszont az akkor különösen nem túl rózsás amerikai-magyar kapcsolatok.Page-et az említett kongresszusi bizottság kérdezte Budapestről, de többszöri faggatózás után is csak halvány emlékei voltak: annyit árult el, hogy találkozott egy magyar tisztségviselővel, de az már nem volt meg neki, hogy kivel. Az már sokkal érdekesebb, hogy amíg Megyesy azt állította, négyszemközt beszélt Page-dzsel, addig az érintett a meghallgatásán nem volt ilyen egyértelmű: "Talán volt egy orosz személy, aki arra járt. De nem emlékszem, mert teljesen lényegtelen, és semmi komoly dologról nem volt szó."Trump emberének Budapesten még egy találkozója volt, az áprilisban hazahívott Szemerkényi Rékával, akivel nem sokkal korábban, a tavalyi nyári, clevelandi republikánus elnökjelölt-állító konvención ismerkedett meg, majd még egyszer beszéltek, 2016 októberében, a washingtoni magyar nagykövetségen. Szemerkényi az ABC-nek azt mondta, ezek "baráti hangulatú, udvariassági találkozók" voltak.