Áder: a keresztyén nevelés méltósága nyert elismerést Debrecenben

Az államfő hangsúlyozta: a debreceni református diákok és tanáraik hosszú nemzedékek óta alkotnak közösséget.A kollégisták tanáraiktól évszázadok óta a református pedagógia gyümölcseit, hitet, műveltséget, hazafiságot és nemzeti összetartozást kapnak - emelte ki, hozzátéve, hogy az intézmény az elmúlt csaknem ötszáz év alatt hűséges polgárokat adott a hazának.Emlékeztetett, hogy a kollégiumban tanult a magyar irodalom nagyjai közül például Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Pálóczi Horváth Ádám, Sarkadi Imre, Sánta Ferenc, Szabó Lőrinc és Szenczi Molnár Albert is.Áder János kitért arra, hogy a reformáció 500., a kollégium fennállásának 480. évére megújult a debreceni református iskolahálózat és a gimnázium is visszatérhetett eredeti otthonába."Az óvodától az egyetemig megszépültek és modern eszközöket kaptak a pedagógiai műhelymunka helyszínei" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a beruházásoknak köszönhetően bővültek a közép- és felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó bentlakás lehetőségei, barátságosabbá vált az internátusi környezet és akadálymentessé váltak a régóta helyszűkével küzdő egységek is. A fejlesztésekkel a keresztyén nevelés méltósága nyert elismerést Debrecenben - hangsúlyozta Áder János.A közgyűlésen Szabó János rekonstrukciós tanácsnok emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök 2013-ban Debrecenben jelentette be, hogy a kormány 10 milliárd forinttal támogatja a város református iskolahálózatának felújítását.A program keretében négy év alatt kilenc intézmény nyolc épülete újult meg. Szaktantermeket alakítottak ki 12 gimnáziumi és 16 általános iskolai osztály számára, megépült - többek között - két 620 négyzetméteres tornaterem, felújításokat végeztek az egyetemi levéltárban, a szakkönyvtárban, a múzeumban és a nagykönyvtár olvasótermében - sorolta.Restaurálták a kollégium dísztermét és egyetemi kápolnát is kialakítottak. A kollégium épületében helyet kapott egy 250 fős középiskolai internátus, a Nagyerdőn pedig felépült a hittudományi egyetem 144 diák elhelyezésére alkalmas internátusa.A közgyűlést követően Áder János és Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke leleplezte a kollégium belső udvarának falában elhelyezett emléktáblát, amelyet a kollégium felújításának és a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére állítottak.