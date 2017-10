Áder magas állami kitüntetéseket adományozott Varsóban

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az érdemrendeket a varsói magyar nagykövetségen rendezett ünnepség keretében adták át. A kitüntetettek között van Ryszard Terlecki, a szejmnek (a lengyel parlament alsóháza) a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt soraiból megválasztott elnökhelyettese, valamint Beata Mazurek, a PiS szóvivője.A kitüntetésben részesült továbbá Andrzej Misiolek, az ellenzéki Polgári Platform (PO) szenátora, valamint Adam Jarubas, a szintén ellenzéki Lengyel Parasztpárt (PSL) politikusa, a Szent Kereszt (Swietokrzyskie) vajdaság marsallja (vajdasági közgyűlés elnöke).Gulyás Gergely köszöntő beszédében a két országot összekötő, az 1956-os forradalom során is megnyilvánuló történelmi párhuzamokra mutatott rá, és aláhúzta: Lengyelországon és Magyarországon kívül nincs olyan két ország, amelynek ennyire hasonló és világos elképzelése lenne a közös európai értékekről.A kitüntetéseket átadó Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövet beszédében a kölcsönös szeretet és érdekközösség összefonódását emelte ki a kétoldalú kapcsolatokban. Szavai szerint a kitüntetettek önzetlenül építették a két nemzet közötti kapcsolatokat. Emellett felismerték Lengyelország és Magyarország közös érdekeit is - hangsúlyozta.Az ünnepségen részt vett Elzbieta Rafalska család-, munkaügyi és társadalompolitikáért felelős miniszter, valamint Piotr Naimski, a szejm lengyel-magyar parlamenti csoportjának elnöke is.