Agyhalott kísértetek

Szerző: Barb

Egy férfi tántorog az úton. Ruhája piszkos, inge tépett. Bal szeme alatt hatalmas monokli, orrából vér szivárog, feje búbján hatalmas duzzanat, a hajából csomók hiányoznak.Szembejön vele egy másik ember, aki látva a férfi siralmas állapotát, azonnal rákérdez:-Mi történt magával? Baleset?- Ne is kérdezze. Gyertyát akartam gyújtani rég elhunyt testvérem sírjánál. Elhelyezni az emlékezés virágait. De tudja, messze élek, nem jártam legalább tíz éve ebben a temetőben, hát keresnem kellett a sírt.Ahogy bolyongtam, egyszer csak feltűnt, hogy hol egy kripta, hol egy fa, hol egy sírkő mögül fejek bukkannak elő, és meredten néznek rám. Azt hittem hogy hallucinálok, vagy csak a fáradtság teszi. Néha mintha faágak reccsentek volna mögöttem. Kísérteties volt az egész hely, de aztán megkönnyebbültem, mert megtaláltam a bátyám nyughelyét.Letettem a gyertyát és a virágot. A két kezemmel söpörtem le a sírra hullt leveleket. Egész hamar ment. És akkor furcsa suttogásokat és neszeket kezdtem hallani. Nem Béla, nem vagy te bolond - mondtam magamnak. Tudja, Bélának hívnak. Engedje meg, hogy bemutatkozzam: Nem Béla vagyok. Ez a becsületes nevem. Ne gondolja, hogy részeg vagyok, vagy bolond. Józan ember vagyok én kérem, kormányhivatalban dolgozom. Tudom, hogy kísértetek nincsenek, de velem csak azok tehették ezt. Ha nem velem történik, el sem hiszem. Magyar ember volnék. Nem igaz?Szóval körülnéztem, de nem láttam a közelben senkit. A sírokon mécsesek égtek, és akkor én is meggyújtottam a magamét. Akkor kaptam a tarkómra az első ütést. Egy pillanatra elvesztettem az eszméletem, elsötétült minden. Aztán valahogy magamhoz tértem. Higgye el, nem emberek voltak azok!Torzult fejjel üvöltözték: Ide jössz te mocskos migráncs? Elveszed a javainkat? Gané! Itt akarsz robbantgatni a mi földünkön? Megerőszakolod az asszonyainkat meg a lyányainkat?S közben ütöttek-vertek, ahol csak értek.Most mondja meg nekem, hát úgy nézek én ki, mint egy migráncs?- Hát ha jól megnézem, igen. Szakadt a külseje, furcsán beszél, kísértetekről hadovál.- Már ne haragudjon, de láthatja hogy összevertek, és letört a fogamból is egy darab. De tudja mit, itt a hátsó zsebemben van a személyigazolványom. Tessék! Nézze! Ezt meg a kormányhivatalba szóló belépőmet nem vették el.- Hm...Nem Béla...Na legalább nem hazudik. Itt van egy papírzsebkendő, törölje meg az orrát, és mondja tovább!- Jó sokáig vertek. A legjobban egy testes asszonyság, aki a fejemre próbált ülni, és azt visította: Ide jössz, hogy erőszakolj!? El sem tudja képzelni. A lábammal küzdöttem, amennyire tudtam, és sikerült eltalálnom egy márvány galambot, ami ráesett az egyik támadómra. Akkor valaki leütött. És már nem láttam, nem hallottam semmit. Hajnalban ébredtem fel. Fejem alatt a sírra vitt virág. A gyertyák csonkig égtek. A temető bejáratán ott volt a felirat: Feltámadunk!Higgye el, fogalmam sincs kik voltak ezek az őrültek, akik Halottak napján ezt művelték velem.- Ahogy így hallgatom, sejtem kik lehettek.- Ne mondja! Mégis kik? Kísértetek?- Fejezze be ezt a kísértet marhaságot! Először is, nyilvánvaló hogy se nem keresztények, se nem magyarok voltak.- De hiszen magyarul beszéltek, és az egyik öblös hangú férfi a fülembe üvöltötte, hogy tudod-e a Miatyánkot!? De meg se tudtam szólalni, hiszen az asszonyság a fejemen ült.- Na pont azért ült a fején, hogy szóhoz se jusson. Az meg hogy magyarul beszéltek? Lárifári... Ha el akarna foglalni egy országot, nem megtanulná a nyelvét? Így épülnek be az idegenszívűek.- Na de pont a temetőbe épülnek be?- Béla maga ennyire nem normál? Még a keresztény múltunkat is meggyalázzák a temetőinkben.Csontjainkig igáznak minket. Ártatlan magyarjainkat lökik a sírba.- Kicsodák?- Kicsodák? Kicsodák? Nyilvánvaló hogy a migránsok.- Csak nem azt akarja mondani, hogy engem ők...- De bizony. Na jöjjön, hazaviszem. A feleségem majd bekötözi a sebeit. Rendes, derék asszony. Faros-böggyös, ahogy köll. Tegnap ő is járt kint a temetőben...Tudja, itt faluhelyen sűrűn járjuk. Na az asszony tegnap elmaradt oda estig. Mérges voltam, mert híradóra lett meg a vacsora, és még visítozott is valami migráncsról. De az asszonyok már csak ilyenek. Örülhetett, hogy nem járt el a kezem.De várjon csak! Jobb lenne, ha inkább most a tévébe mennék.- Esetleg nem vinne inkább orvoshoz?- Isten ments! Itt a rózsafüzérem, fogja és morzsolja. Muszáj, hogy benne legyen mielőbb a hírekben: A migráncsok már a temetőben vannak.