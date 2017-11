Agyonvertek egy politikust Kelet-Ukrajnában

Az Orbán-kormánynak ez is sikerült -Már húszezerrel kevesebb a gimnazista

Forrás: MTI

A 112.ua hírportál szerint a politikust támadói agyonverték, az előzetes vizsgálatok alapján a fejére mért ütés okozta a halálát. A rendőrség elsőleges feltételezése az, hogy politikai tevékenysége miatt gyilkolták meg, de nem zárják ki ugyanakkor azt sem, hogy rablótámadás vagy üzleti leszámolás áldozatává vált.Az 55 éves férfi eltűnését felesége jelentette be a rendőrségnek. Helyi idő szerint este hat óra körül beszéltek utoljára telefonon, amikor a képviselő hazafelé indult a városházáról. Neje megkérte, hogy út közben ugorjon be egy élelmiszerboltba és vásároljon néhány dolgot. 20.15-kor a politikus élőben szerepelt volna a LOT televízió műsorában, ám a stúdióba már nem érkezett meg. Telefonja egy darabig kicsengett, de nem válaszolt a hívásokra, később kikapcsolt.Szamarszkij holttestét éjjel találták meg nem messze otthonától. Kézitáskája és a vásárolt élelmiszerek a holtteste mellett voltak.Hrihorij Priheba polgármester-helyettes - akivel együtt szerepelt volna a képviselő a televízió műsorában - a 112 Ukrajina hírtelevíziónak nyilatkozva meggyőződését fejezte ki, hogy Szamarszkijt politikai tevékenysége miatt gyilkolták meg. Feltételezése szerint a 2014-ben Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt elnök mögötti, egykori Régiók Pártjának tagjai között kell keresni a gyilkosság megrendelőjét. Emlékeztetett arra, hogy Szamarszkij 2014 előtt hevesen bírálta a Régik Pártjának megyei képviselőit, rengeteg információ volt a birtokában korrupciós ügyekről, amelyekben 2010-2014. között utóbbiak szerepet játszottak.Irina Verihina - aki 2014-ben töltötte be ideiglenesen a Luhanszk megyei kormányzói tisztet - Szamarszkijt igazi ukrán hazafinak nevezte, és szintén meggyőződésének adott azon hangot, hogy a városi képviselőt politikai okból ölték meg.Jelenleg a Luhanszk megyei kormányzói hivatal Szeverodonyeckben működik, a város a megyei vezetés központja, amióta Luhanszk a Moszkva által támogatott szakadárok ellenőrzése alatt van.Az elmúlt időszakban számos hasonló merénylet történt Ukrajnában. Hétfő este Kijev mellett automata fegyverekkel szétlőtték azt az autót, amelyen a korábban Vlagyimir Putyin elleni merénylettel vádolt Adam Oszmajev és felesége Amina Okujeva utazott. A 34 éves nő életét vesztette, a férfi megsebesült a támadásban. A házaspár mindkét tagja önkéntesként részt vett ukrán oldalon a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusban.A múlt héten Ihor Moszijcsuk, az ellenzéki Radikális Párt parlamenti képviselője ellen követtek el robbantásos merényletet az ukrán fővárosban.A honatya és még két személy megsérült, Moszijcsuk testőre és egy rendőrtiszt pedig életét vesztette.