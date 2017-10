Nyilván a helyzet azóta csak rosszabb lett, de nem is gondolom, hogy utána lehettek illúzióink. Ez egy meglehetősen ritka eset, és nem is nagyon tudok a fejlett világból példát rá, hogy egy éjszaka alatt bezárják egy ország legnagyobb példányszámban eladott politikai lapját. Ahol ez megtörténhet, ott kár illúziókkal számolni bárkinek"

Ha jól emlékszem, akkor valami olyasmit mondtam, hogy mostantól egy olyan országban fogunk élni, ahol a Magyar Idők mondja majd meg, hogy mit kell gondolnunk a dolgokról..." - A lap bezárása óta a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökévé választott Hargitai Miklós szerint a Rákosi-rendszerben sem volt ilyen szintű sajtóirányítás, mint napjainkban.



"Én akkor is úgy láttam, el is mondtam, mikor a Népszabadság megszűnt, hogy ez egy folyamatnak az eleje, és ez folytatódni fog, folytatódik is. Tehát azóta már történt olyasmi, hogy megyei lapok ugyanazzal a címlappal, ugyanazzal a képpel, ugyanazzal a mondattal fejlécükön jelentek meg. Hát ez az ötvenes években is elképzelhetetlen lett volna Magyarországon"

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Az eseményen először adták át a független sajtót elismerő Népszabadság-díjat, amelyet a SzabadPécs kapott meg. Az újság egykori főszerkesztő-helyettese a Hír TV-nek azt mondta: mióta megszűnt a Népszabadság, tovább gyengült a sajtószabadság Magyarországon.A Népszabadság utolsó lapszáma éppen egy évvel ezelőtt jelent meg - a lapot kiadó Mediaworks váratlanul közölte, hogy a legolvasottabb politikai napilag kiadását felfüggesztik. Ezzel egy időben az internetes felületük, a Nol.hu is elérhetetlenné vált. 2016. október nyolcadikán reggel motoros futár vitte ki a főnökség levelét, de az már nem mindenkit talált otthon.A lap volt munkatársai egy évvel később megemlékeztek a bezárásról egykori főmunkatársuk, a 2013-ban elhunyt Bächer Iván pozsonyi úti emlékfájánál. Az eseményre a civil támogatók és volt olvasók is elmentek. A lap volt főszerkesztő-helyettese szerint megszűnésük óta tovább gyengült a sajtószabadság Magyarországon.- mondta Pető Péter, a Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese.- tette hozzá Hargitai Miklós MÚOSZ-elnök.