Akkora a sofőrhiány, hogy már Gizike a munkaügyről is buszt vezet a BKV-nál

Forrás: Népszava

Szerelőket, mérnököket, irodában dolgozókat is bevetne a BKV, hogy elég járművezető legyen szolgálatban - értesült a Népszava . Azt, akinek van megfelelő jogosítványa és egészségügyileg is alkalmas, megpróbálják rábeszélni, hogy úgynevezett besegítő szerződéssel, megemelt óraszámban vezessen a főállása mellett.A lap értesülését megerősítette a BKV, amely hangsúlyozta: a "pótsofőrök" ugyanolyan értékűek, mint a főállásban foglalkoztatottak. "Az úgynevezett besegítői foglalkoztatás a BKV összes ágazatában szinte a vállalattal egyidős, mivel a besegítők rugalmas foglalkoztatása nagyban hozzájárul fő feladatunk, az utasok elszállításnak biztosításhoz. A besegítő járművezetők teljes értékű járművezetők, az összes olyan képesítéssel rendelkeznek, mint a főállású járművezetők."A BKV buszos üzletágában 250-300 sofőr hiányzik. Emellett trolibuszvezetőből is kevés van: 270 sofőr mellett több mint 50 besegítő dolgozik, havonta 10 főállású munkavállaló tevékenységét kiváltva.