Államcsőd lehet a vége az olimpiának

akár államcsőd is lehet a vége

A Modern Magyarország elnöke szerint Görögország példája mutatja, hogy nem lehet olimpiát rendezni, ott is a GDP 10 százalékára rúgott a rendezés költsége, ahogy itt is tervezik.A politikus elmondta: ez olyan szinten meggyengítheti az országot, hogyHozzátette: Görögországban meghamisították a számokat, így próbálták leplezni, hogy mekkora adósságba kerültek az olimpia miatt, ezzel egy emberöltőre leszakadt az ország. Nem lehet úgy megcsinálni ezt az olimpiát, hogy ne legyen veszteséges, ez értelmetlen pénzöltés, amin a kormányközeli vállalkozók tudják majd megszedni magukat, a többi ember viszont tönkremegy - fogalmazott.Bokros Lajos kijelentette: ha el is nyerjük a rendezést, és végül 2018-ban az ellenzék nyeri a választásokat, akkor visszamondják a rendezést.