Államosíthatják a 150 milliárdos közétkeztetési piacot

A februárban kezdődő tavaszi ülésszakon máris a parlament elé kerülhet a közétkeztetés államosításáról szóló törvényjavaslat - értesült a hvg.hu A közétkeztetés állami kontroll alá terelése tavaly év elején vetődött fel. A Miniszterelnökség vezetője először egy hódmezővásárhelyi lakossági fórumon említette meg, hogy a szennyvíz-, az ivóvíz-, a gáz-, az áramszolgáltatás, a távfűtés és a hulladékkezelés mellett a kormány a közétkeztetés területén is új működési modellt vezetne be.A szándékot a miniszter egy márciusi kormányinfón is megerősítette, sőt az akkori hírek szerint a kormány is tárgyalt róla, de a minisztériumok lobbiharcán elakadt az átszervezés.A jelenleg önkormányzati és magáncégek által kiszolgált, 150 milliárdos forgalmúra becsült piacot információk szerint egy állami koordináló szervezet alá gyűrnék be, hasonlóképpen a szemétszállítás államosításához.