"Amin most röhögünk, hogy milyen hülyeség, az akár bekerülhet az alkotmányba is"

Forrás: atv.hu

"A sátán/Soros-terv ellen küzdeni keresztény kötelesség" - ezzel a címmel mondott beszédet a parlamentben a KDNP-s Aradszki András. Szerinte "a rózsafüzér a legerősebb fegyver a Gonosz ellen, képes a történelem megváltoztatására. És ezt Soros György is meg fogja tapasztalni!"Ceglédi Zoltán elemző szerint nem lehet bagatellizálni sem Aradszki, sem Semjén mondatait, aki a szabadkőművességről beszélt a bevándorlás kapcsán. Ezek a szövegek Orbán Viktor jóváhagyásával születnek- magyarázta Ceglédi az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.Hozzátette: "amin most röhögünk, hogy milyen hülyeség, az pár hét múlva akár bekerülhet az alkotmányba".Elmondta, hogy bizonyos méret felett "minden gumicsont veszélyes" és semmin nem lehet már nevetni, mert minden, amit bedobnak százmilliókat, milliárdokat visz el.Az ellenzék helyzete kapcsán Ceglédi azt fejtegette, hogy van 800 ezer ember, aki még keresi, kire szavazzon, ez pedig nem azt mutatja, hogy ők egy egységes közös listára leszavaznának.Arról is beszélt, hogy szerinte túlértékelik a személyek jelentőségét. Nem egy embert kellene találni, hanem meg kellene válaszolni, hogy kik a szavazóik, mit akarnak nekik ajánlani- magyarázta.