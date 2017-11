Andorra? Luxemburg? Gyurcsány a hibás!

Szerző: Nagy András

Szöllősi György, Nemzeti Sport, második oldal, véleménycikk. Már akkor rosszat sejtettem, amikor a reggeli kávém mellett a bulvárlapokat átlapozva megláttam, de azért beleolvastam. És nem tudtam abbahagyni. Ugyanis az újabban már Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő sportújság főszerkesztője, Orbán Viktor kedvenc napilapjában elég hamar világossá tette, hogy a miniszterelnök úr védelmében ragadott tollat.Vagyis nem a kudarcos akadémiai rendszer, nem az uram-bátyám stílusban fideszes kiskirályoknak kiszervezett tao-támogatások, de még csak nem is az abszolút aránytalan, a futballra fordított százmilliárdokat az utánpótlásképzés és az iskolai infrastruktúra helyett betonba öntő stadionépítési program a hibás, hanem... Gyurcsány és az elmúlt nyolc év, plusz a negyvenévnyi kommunizmus, természetesen. Merthogy "azt azért senki sem gondolhatja komolyan, hogy ezek az évek hosszú távú keserves következmények nélkül múltak el, vagy hogy mindezt büntetlenül meg lehet csinálni egy sportággal, egy országgal" - fejti ki Szöllősi.A Sztárklikk olvasóit megkímélem a cikk további részleteitől. Akit nagyon érdekel, milyen érvekkel igyekszik védeni a védhetetlent a főszerkesztő, még elszaladhat a legközelebbi újságoshoz a sportújság szombati számáért, vagy elolvashatja online. Itt most elég az hozzá, hogy Szöllősi ide-oda csapongva, már az alapfelvetések szintjén is tévedésben élve, olykor brutálisan túlozva, nem egyszer saját magának is ellentmondva, összességében inkább nevetségesen, mint bicska nyitogatóan, ugyanakkor mindenképpen nagyon, de nagyon kínosan próbálja menteni a mundér, vagyis a vezér becsületét.Én pedig ezért sem veszek már Nemzeti Sportot. Mert azon túl, hogy az utóbbi években a magyar foci színvonalához közelítő lap messze nem ér annyit, amennyiért adják, nincs kedvem direkt kormánypropagandáért önként és dalolva fizetni. Kéretlen fideszes szóróanyagból elég nekem az is, amit időről időre úgynevezett nemzeti konzultáció keretében kapok a postaládámba. Azt is az én pénzemből nyomják, azért is én fizetek, de legalább nem a reggeli kávém mellé kapom a kezembe.