Annyira gyűlölik Sorost, hogy élő adásban csináltak hülyét magukból

Forrás: hvg.hu

"Az ünnepekre időzítve megjelent Soros György Mein Plan, szabad fordításban az Az én tervem című könyve, amelyből végre pontosan megtudhatja mindenki, hogy mit is rejt a Soros-terv" - olvasta fel a Hírcsárda pénteken megjelent kamuhírét gyakorlatilag szó szerint a Karc FM Paláver című műsorának egyik telefonálója szerdán - számolt be az esetről a hvg.hu A felháborodott nő elmondta, hogy elküldték neki az interneten a könyvről szóló hírt, amelyből aztán idézte a szerinte vérlázító pontokat. Ezek egytől-egyig olyan túlzások egyébként, amelyek azoknak is feltűnhetnek, akik nem olvasnak Hírcsárdát, és Soros György írásait sem ismerik.A "Dalma asszony" nevű telefonáló teljes komolysággal felolvasta azt a hülyeséget, hogy Soros szerint el kell törölni a nemeket, mert abból csak baj van, hogy léteznek férfiak és nők. Ha mindenkit egységesen átműtenek férfivá, akkor megszűnnek az egyenlőtlenségek. Ha mégsem menne a nemek eltörlése, akkor kötelezővé kell tenni a homoszexualitást - hangzott el tőle teljes drámaisággal a hírcsárdás marhaság.A műsorvezető, Jurák Kata nem szólt közbe, a nő pedig sorolta tovább a kamuhír pontjait. Jurák Kata akkor szólalt meg, amikor ahhoz a részhez ért a felolvasásban, hogy el kell hallgattatni a szabad sajtót, úgy mint az Origót, 888-at és a Pesti Srácokat, illetve mobiltelefonon csak kihangosítóval lehet majd beszélni, főleg az utcákon. "Ezt hol olvastad? Ez hol található meg?" - kérdezte a telefonálótól. "Képzeld el, ez egy könyv, most kaptam, hogy megjelent Soros György Mein Plan című műve!" - hangzott a válasz."És ebben szó szerint szerepel, hogy el kell hallgattatni a 888-at...?" - jött az újabb kérdés, amelyre egy "igen, igen, igen, igen, igen..." után az volt a műsorvezető reakciója: "Hát ez döbbenet!"A telefonáló ezek után megfejelte az egészet azzal: "Képzeld el, hogy három paláveres ismerősömnek elküldtem, és mind a három visszaigazolta, hogy igaz".Jurák Kata itt már jelezte, hogy ő mást olvasott Soros Györgytől, illetve "ő nem ezzel a fordítással találkozott". Ezután elmondta, hogy ő mit tud Soros György terveiről, köztük a migrációval kapcsolatos elképzeléseiről. Az viszont nem hangzott el, hogy a Hírcsárda egyik kamuhírén sikerült rugózni a műsorban.