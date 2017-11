Antiszemita gondolkodásmóddal vádolják Orbánt

A fideszes városvezetés megadóztatja az utcai ételosztást

Csütörtökön kerül a debreceni közgyűlés elé a város köztereinek használatáról szóló rendelet módosítása, amely amellett, hogy az inflációra hivatkozva 3 százalékkal megemeli a közterület-használati díjakat, bevezeti - az ellenzéki szocialisták szóhasználatával - a "töltöttkáposzta-adót": az ételosztást szervező karitatív szervezeteknek naponta négyzetméterenként 35 forint díjat írna elő.

Az előterjesztés nem indokolja külön a díj bevezetését, csak annyit ír, hogy a rendeletben már korábban is szerepelt az ételosztás mint a közterület használatának egy formája, illetve "különböző szervezetek ételosztást szerveznek egy évben több alkalommal is". Az előterjesztők szerint ezért indokolt a díjakról szóló mellékletben is külön...