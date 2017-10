Asszisztensből miniszterelnök-jelölt

Forrás: Pesti Srácok/Sztárklikk

A mozgalom elnöke az egyetem befejezése után négy teljes hónapot dolgozott követelésrendezőként. "Ez nagyjából a tartozást felhalmozott ügyfelekkel történő kapcsolattartást jelenti, valamint a megreklamált számlák kijavíttatását az erre fenntartott, gyakran indiai csapattal" - avatta be a részletekbe a PestiSrácokat az egyik multinacionális vállalatnál dolgozó hátralékkezelési csapatvezető (Cash Collection Team Leader).A lap arra is rákérdezett, mennyire előszobája egy ilyen munkakör a miniszterelnöki tisztségnek, a föntebb idézett forrás annyit mondott, "számviteli, pénzügyi felkészültséget se nagyon igényel, legfeljebb egy kis sütnivalót meg nyelvtudást, de nem egy rakétatudomány. Néhány hónap alatt csak felületes ismereteket lehet szerezni egy ilyen munkakörben, így látatlanban is feltételezhető, hogy érdemi, hasznos munkát nem végzett. Azt is meg merem kockáztatni, hogy ennyi idő alatt még a betanítása sem fejeződött be. Én legalábbis nem hagynám, hogy ennyi idő múltán egyedül feleljen egy portfólióért".A hirado.hu által megkérdezett HR-szakértők szerint semmi gond nincsen Fekete-Győr politikai ambícióival, de az, hogy úgy hivatkoznak magukra, mint akik nagyon komoly tapasztalatokat szereztek Nyugat-Európában, "az egyszerűen megmosolyognivaló"."A multis karrierben az számít, ha lehúzol 5-10 évet középvezetőként, majd onnan följebb lépsz, és mondjuk részlegvezetővé válsz. Itt ugyanígy vár rád 10 év, és lassan a board tagja lehetsz, közben persze válthatsz azonos munkakörbe és szintre egy másik multihoz. Pár hónapnyi gyakornoki munka vagy asszisztencia, az semmi, ennyi idő alatt a folyosókon nem tudnak kiigazodni az emberek és a kávégépig nem találnak el" - jegyezte meg egy magyar multivállalat HR-igazgatója.Összesen tehát hét hónapnyi jogászi és öt hónapnyi parlamenti gyakornokoskodás, valamint négy hónapnyi versenyszférabeli munka után jött rá Fekete-Győr András, hogy ő inkább miniszterelnök szeretne lenni.