Átadtak egy nem létező kerékpárutat

Forrás: Hír TV

A túrázók egy valódi bicikliút megépítésében reménykednek, a tervek szerint Pannonhalma és Győr között ilyen is lesz. Egyelőre ugyanis csak a már meglévő erdei ösvényeken vagy mellékutakon jelöltek ki egy olyan szakaszt, amit ezentúl biciklis túraútvonalnak neveznek majd, és hamarosan térképeket is készítenek róla.Budapestet és a Balatont is összekötnék kerékpárúttal, itt is sok szakaszon a már meglévő utakon festenének fel biciklis sávot. A biciklizés kormánybiztosa szerint ahol új utat építenek, ott kilométerenként 100 millió forint körül költséggel terveznek."Közbeszerzés lesz, nyílt közbeszerzés lesz az útvonalakra, és mivel az utak építése lényegesen egyszerűbb, mint az autópályák megépítése, ezért reményeim szerint egy-egy útvonal megépítésére sokkal több pályázó várható, és szerintem hogyha 8-10 pályázó közül lesz kiválasztva a kivitelező, akkor a költségek remélhetőleg a lehető legminimálisabbak lesznek" - árulta el a Hír TV -nek Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos.