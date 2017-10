Átszervezik a Honvédkórházat

Forrás: Magyar Hírlap / Napi.hu

Noha már most van több olyan ellátás a fővárosban, amelyet csak a Honvédkórházban kaphatnak meg a betegek, itt is bővíteni kell az ellátási palettát, hogy az EBP-ben meghatározott centrumkórház funkciónak megfeleljen az intézmény. Ki kell alakítani az onkológiai és a sugárterápiás részleget, szükség van PET CT-re, a kardiológia és a szívsebészet teljes repertoárját, az idegsebészetet és a neurointervenciót, vagyis a stroke ellátásának egész spektrumát is le kell fedni - mondta a lapnak Tamás Róbert orvosigazgató.Az átszervezés kapcsán az orvosi és szakdolgozói létszám biztosítása lesz az egyik legkomolyabb feladata, a jelenlegi négyezer fős létszám minimum 10 százalékos bővítésével kalkulál a kórház.Ahogy a Napi.hu idézi, az átszervezés alapja a sürgősségi ellátás újragondolása. Jóformán minden ezt szolgálja majd. Komoly gondot jelent a krónikus ellátás megoldása, s nagy falat a Podmaniczky utcai telephely átköltöztetése.Az EBP társkórházakat is meghatároz, az észak-pesti régióban a Szent Margit Kórház, az Irgalmasrendi Kórház bizonyos feladatrendszerei, a Jávorszky Ödön, a Flór Ferenc és az Uzsoki Kórház lesz a Honvédkórház társkórháza. Együtt fognak működni a Bethesda Gyermekkórházzal is. Összesen harminchét szakterület összehangolását kell megoldani.A fejlesztéssel a Honvédkórház 1128 ágyas kapacitása 1597 ágyra bővül, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, vagyis a NEAK által elszámolható ágyak száma csaknem 1530 lesz, a különbség a kúraszerű ellátások és az egynapos sebészet elkülönülő finanszírozásában rejlik.A fejlesztés a következő öt-nyolc évben megvalósulhat, a Honvédkórházban az átalakításokhoz mintegy százmilliárdos költségvetésre lesz szükség.