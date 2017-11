Gigasiker a nemzeti konzultáció

Facebook-posztban jelentette be Dömötör Csaba, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, hogy már egymilliónál is többen, pontosan 1125318-an töltötték ki a konzultációs kérdőívet.

Még jó pár nap van a feladási határidőig, de a mai összesítések szerint már így is jóval több mint egymillióan (egész pontosan 1 125 318-an) töltötték ki a konzultációs kérdőívet - fogalmaz az államtitkár.Köszönjük kiállásukat, mint ahogy azokét is, akik ezután mondják majd el véleményüket.Dömötör Csaba szerint "a közös kiállásnak azért óriási a jelentősége, me...