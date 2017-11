"Az a zenész jár jól, aki kussol"

Forrás: Azonnali / Népszava

A Kiscsillag és az egykori Kispál és a Borz frontembere az Azonnalinak adott interjújában arról is beszélt, akkor jár jól ma egy magyar zenész, ha csendben marad. Ő nem ezt tette, le is mondták három fellépését.Némileg politizálós interjút adott az Azonnalinak Lovasi András, a Kiscsillag frontembere, az egykori Kispál és a Borz énekese - írja a Népszava . A zenész fenntartja, hogy szülővárosa folyamatosan szakad le, mert onnan is óriási az elvándorlás. Szerinte az a város halálra van ítélve, amelyik nem tudja megtartani a fiataljainak legalább egy részét.Az interjúban elmesélte azt is, hogy manapság az a zenész jár jól, aki nemes egyszerűséggel kussol. Ő nem ezt teszi és amikor felvetette, hogy miért nem szereti Orbán Viktor rendszerét és, hogy matematikailag az egyetlen esély a kormányváltásra a baloldal és a Jobbik összefogása, lemondták három koncertjét is.Lovasi András nem pihent meg az 50. születésnapja alkalmából adott koncertje után sem, egy akusztikus miniturnéra indul a zenekarával.