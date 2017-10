Az Aszódi Javítóintézetbe akarják zárni a kiskorú menekülteket

Forrás: Népszava

Az Aszódi Javítóintézetben helyezné el a kormány azt a mintegy két tucat kísérő nélküli menekült, illetve menedékkérő kiskorút, aki az országos "gyermekotthon korszerűsítő" program miatt kell hogy elhagyja a fóti Károlyi István Gyermekközpontot - értesült a Népszava Az aszódi intézmény (ahol fiatalkorú és gyermekkorú elkövetők töltik büntetésüket) területén, egy eddig használatlan iskolaépületben alakítanának ki számukra egy 48 férőhelyes szálláshelyet, ez mintegy 416 millió forintos központi költségvetési forrásból valósulna meg. Ehhez kapcsolódik mintegy 40 "ideiglenes befogadó férőhely" létrehozása is.A Népszava értesülését megerősítette a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), ám arra nem adtak választ, miért pont az Aszódi Javítóintézetre esett a választás, illetve mitől lesznek ott jobb körülmények között elhelyezve az érintett kiskorúak, hiszen Fóton parkosított környezetben, lakásotthonokban élnek, a városba is kimehetnek.- Az egy zárt, szigorúan őrzött intézmény, nyilván a szökéseket akarják megakadályozni - mutatott rá Herczog Mária, aki gyermekjogi szakértőként többször is járt az aszódi javítóban. Fóton valóban előfordult, hogy az idősebb, 15-17 éves kísérő nélküli gyerekek napokon belül továbbálltak, például amikor tudomást szereztek családtagjaik hollétéről.A Magyar Helsinki Bizottság (MHB) jogi szakértője szerint a kormány intézkedése nemcsak hazai, de európai szinten is botrányos. Szekeres Zsolt a Népszavának úgy nyilatkozott: tudomása szerint eddig egyetlen európai országban sem próbálták a családjuktól elszakított, sokszor saját szüleik lemészárlását végignéző gyerekeket ilyen környezetben elhelyezni. - Lényegében egy büntetés-végrehajtási intézet hátsó kertjébe zárják őket, ami azt az üzenetet erősíti, hogy menekültnek lenni bűn, menedékkérelmet kérni bűn - fogalmazott.