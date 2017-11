Az egész világ azt olvassa, hogy Soros miként vágott vissza Orbánnak

Forrás: Napi.hu

Óriási pályát futott be Soros György magyar származású üzletember két hétfői megszólalása a világsajtóban - írja a Napi.hu . A Google-keresés több mint egy tucat találatot ad fel. Az egyik eredeti forrás, a Financial Times (FT) cikke mellett a Highly Cited, azaz gyakran idézik megjegyzés szerepel. A Soros György saját weboldalán megjelent írás, amely pontról pontra cáfolja a nemzeti konzultációs kérdőív állításait, a Most Referenced, azaz a legtöbbször hivatkozott címkét érdemelte ki.A legnagyobb hírügynökségek közül a Bloomberg és a Reuters is idézi az FT-interjút és az üzletember véleménycikkét. Megütötte az ügy a CNBC, a U.S. News & World Report és az amerikai Politico európai kiadásának ingerküszöbét is. A keleti sajtóorgánumok nem kevésbé lelkesen idézik Soros mondandóját. Az orosz állami támogatást élvező Sputnik International mellett a szerb B92 és a bolgár Novinite is átvette a hírt, amely több izraeli sajtóorgánumon is olvasható.A cikkek címeikben két elemet emelnek ki Soros megjegyzései közül. Vagy azt, hogy az üzletember szerint a magyar vezetés antimuszlim és antiszemita hangulatot keltő propaganda-hadjáratot folytat ellene, vagy azt, hogy a magyar kormány az európai bevándorlásról alkotott véleményével kapcsolatban hazugságokkal traktálja a választókat.A Bloomberg átvette az FT-ingerjúból Soros György megjegyzését azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok vizsgálhatják a civil szervezetek tevékenységét. Az üzletember hangsúlyozta, hogy attól tart: ennek nyomán nem pusztán szervezetek, hanem az azokat vezetők, azaz magánszemélyek ellen is eljárások indulhatnak. Ez volt a fő oka, hogy megtörte a vele szemben indult magyar kormánykampánnyal kapcsolatos eddigi hallgatását.A Reuters emlékeztet arra, hogy a 87 éves üzletember, aki régóta támogatja a liberális ideálokat és a nyitott határokat Kelet-Közép-Európában, ütközőpályára került a jobboldali, nacionalista politikusokkal, főként Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormányával. A hírügynökség szerint a Fidesz választási kampánya kezdődött meg a nevető Sorost fekete-fehérben ábrázoló plakátokkal, amelyek arra biztatják az embereket: ne hagyják, hogy ő nevessen a végén.A Sputniknews az üzletember saját közleményére helyezi a hangsúlyt, felsorolva a nemzeti konzultáció néhány állításait, majd hozzátéve, hogy Soros szerint ezek hazugságok, illetve súlyos torzításai az európai bevándorlással kapcsolatos mondanivalójának.