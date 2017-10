Az egészségügyiek így is a legrosszabbul keresők között maradnak

Bogdán László: egy egyszerű "c" vagyok, aki összevissza beszél olykor

Egy cigánynak ugyanazok a problémái, ugyanazok a jó dolgok történnek vele - elmondása szerint ezért vállalta el Bogdán László a felkérést a HírTv Privátszféra című műsorába.

- "C"? Ezt még nem hallottam, hogy "c".- "Igen, hát ez a cigány rövidítése. Cigónak is neveznek. Meg réti néger, brazil gépsor. A rendszerváltás söpredéke lett ez a szó, a "roma" szó (...). Ha belegondolunk, a száztagút átneveznék száztagú roma zenekarnak, szerintem a világ összeomlana. Píszí, meg mindenféle hülyeséget fölveszünk csak azért, mert...